Lesetipp/srf.ch: Spanische Exklave – Hunderte Migranten schwimmen von Marokko nach Ceuta

Symbolbild, KI-generiert

Um den Grenzzaun zu umgehen, schwimmen Migranten übers Mittelmeer. Die spanische Exklave ist überfordert. Ceuta ist eine spanische Exklave in Nordafrika. Direkt am Mittelmeer, umgeben von Marokko und abgeriegelt mit einem meterhohen Gitterzaun. Viele Migrantinnen und Migranten versuchen, diesen Zaun zu überwinden, um so in die EU zu kommen – ohne die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer.

In den letzten Tagen haben mehr als 1500 Migranten versucht, schwimmend Ceuta zu erreichen. Die Küstenwache und das Rote Kreuz haben viele von ihnen aus dem Wasser gerettet, darunter auch Minderjährige, sagte der Regierungschef von Ceuta. Die Aufnahmezentren seien überlastet.

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