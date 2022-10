Lesetipp/Die Welt: Nicht Afrika braucht Europa, Europa braucht Afrika

Wir müssen die Entwicklungshilfe in ihrer jetzigen Form abschaffen. Sie ist teuer. Sie ist ineffizient. Und sie erreicht nicht das, was sie erreichen will. Was wir brauchen, ist ein Perspektivwechsel, fordert Joe Chialo, Musikmanager und Mitglied im CDU-Bundesvorstand.

Es galt immer, in großer Not zu helfen. Und das war im Ansatz immer gut. Entwicklungshilfe hatte immer die besten Absichten, es ging darum, die finanzielle Not in Afrika zu lindern. Doch die Entwicklungshilfe ist inzwischen zu einer Industrie gewachsen. Es sind viele, viele Organisationen, die das Beste wollen, doch aufgrund von Ineffizienz und falschen Voraussetzungen oft nicht das erreichen, was sie erreichen wollen.

Aus meiner Sicht hat diese Entwicklungshilfeindustrie immer auch etwas Abschätziges gegenüber einem Kontinent, der sich im Aufbruch befindet. Ja, der Kontinent ist komplex – wie jeder Kontinent. Es gibt Armut und Krieg, aber eben nicht nur. Daher brauchen wir eigentlich etwas ganz anderes. Deutschland sollte vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika intensivieren – und zwar partnerschaftlich.

Lesen Sie HIER weiter.