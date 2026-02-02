Lesetipp/euronews: Akten zeigen: Epstein wollte Libyens Milliarden bergen – mit Kontakten zu Mossad und MI6

Aus einer E-Mail vom Juli 2011 geht hervor, dass der US-Milliardär Jeffrey Epstein und sein enges Netzwerk versucht haben sollen, die politischen und wirtschaftlichen Unruhen in Libyen zu ihrem Vorteil auszunutzen.
Er soll versucht haben, über ein Netzwerk ehemaliger britischer und israelischer Geheimdienstmitarbeiter Zugang zu eingefrorenen libyschen Staatsgeldern zu erhalten. Das geht aus neuen Dokumenten hervor, die im Rahmen der Ermittlungen des US-Justizministeriums veröffentlicht wurden.
