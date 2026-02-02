Lesetipp/taz: Das stille Sterben im Mittelmeer

Kurz vor der Küste von Malta schlägt am Mittag des 21. Januars ein Matrose Alarm. Vom Bord des ägyptischen Frachtschiffs „Star“ hatte er einen Menschen im Wasser gesichtet, der sich regungslos an einen Rettungsring klammerte. Der Kapitän änderte den Kurs. Ein von der Besatzung gedrehtes Video zeigt die Bergung von Ebrima Conteh. Der völlig unterkühlte Mann aus Sierra Leone hatte wohl 24 Stunden im Wasser ausgeharrt. Er wurde nach Malta gebracht.
Als sich das Wetter zwei Tage später, am Freitag, dem 23. Januar, langsam wieder beruhigte, dürfte sich unter der Besatzung der „Star“ Erleichterung breit gemacht haben. In den Vortagen hatte der Zyklon „Harry“ im südlichen Mittelmeer für neun Meter hohe Wellenberge gesorgt.
Lesen Sie HIER weiter.