Lesetipp/Junge Welt: Sahraouis werden EU-Bürger – Spanisches Parlament will Einwohnern von Westsahara spanische Staatsangehörigkeit verleihen

Spaniens Parlament hat am Dienstag beschlossen, allen Sahraouis die Staatsbürgerschaft zu gewähren, die bereits vor 1976 in der Westsahara lebten. Die Regelung soll auch für ihre Nachkommen gelten. Außerdem sollen in Spanien wohnende Sahraouis nach zwei Jahren Aufenthalt die Staatsangehörigkeit erhalten können, wie es bereits bei anderen Personen der Fall ist, die aus Ländern mit gemeinsamen »historischen Verbindungen« stammen.

Die Westsahara war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine spanische Kolonie und hat diesen Status nach internationalem Recht bis heute nicht verloren, auch wenn Spanien sich 1976 aus ihr zurückzog und sie Marokko und Mauretanien überließ.

