Lesetipp/ntv: Vier Bomben in der Nacht – Mysteriöser Angriff auf russische Wagner-Truppen in Zentralafrika

Eine Drohne oder ein Hubschrauber greift in der Nacht eine Basis russischer Söldner in der Zentralafrikanischen Republik an. Sofort gehen die Spekulationen los: Waren es die Franzosen oder die Ukrainer? Hintergrund ist ein nahezu zehn Jahre dauernder Bürgerkrieg im Land.

Es klingt wie eine filmreife Räuberpistole: Ein „unbekanntes Flugobjekt“ ohne Licht sei tief in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Luftraum der Zentralafrikanischen Republik eingedrungen, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Regierung des afrikanischen Landes. Es habe eine Bombe über der Baumwollfabrik in der Stadt Bossangoa im Norden des Landes abgeworfen, die als Militärbasis dient.

Durch die gewaltige Explosion sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden. Auch Soldaten der nationalen Armee seien betroffen, sowie die Truppen „unserer Verbündeten“. Gemeint sind die russischen Söldner der Sicherheitsfirma Wagner, die für den Kreml nicht nur in der Ukraine schmutzige Aufträge erledigt. Erst wenige Tage vor dem Angriff waren Wagner-Söldner in dieser Baumwollfabrik untergebracht worden.

(Symbolfoto: Mohamed Hassan / Pixabay)