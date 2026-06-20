Lesetipp/rbb24: Südafrika – Polizei in Kapstadt präsentiert Geständnis in Prozess um vermissten deutschen Urlauber

Im Prozess um das Verschwinden des Urlaubers Nick F. aus Döbern (Spree-Neiße) in Südafrika hat die Polizei das Geständnis eines Verdächtigen präsentiert.
In einer Videoaufnahme, die im Gerichtssaal des Amtsgerichts Wynberg (Kapstadt) präsentiert wurde, gesteht einer der vier Angeklagten, den jungen Deutschen mit seinen Freunden auf einem Bergpfad im Kapstädter Vorort überfallen zu haben. Dabei habe die Gruppe unter Drogen gestanden. Lesen Sie HIER weiter.
Nick F. gilt seit Februar 2023 als vermisst. Der damals 22-jährige war beim Wandern in der Nähe von Kapstadt verschwunden.