In Texas: Die sehr politische Rede des Präsidenten der DR Kongo vor der kongolesischen Diaspora

Symbolbild, KI-generiert

In Houston sollte der Abend eigentlich ganz im Zeichen des Sports stehen. Doch nach dem historischen 1:1 der „Léopards“ gegen Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ergriff der Präsident der DR Kongo das Wort vor der kongolesischen Diaspora. Der Ton wurde schnell politisch, teilweise sehr offensiv, mit Warnungen, Anschuldigungen und kaum verhüllten Anspielungen.

Der kongolesische Staatschef nahm Kigali sowie dessen – wie er sagte – lokale Unterstützer ins Visier. „Ihre Komplizen sind verrückt geworden“, erklärte er und rief die Kongolesen zur Einheit auf gegen das, was er als Versuch darstellte, den Regionalismus politisch auszunutzen.

Anschließend ging er auf die jüngere Geschichte des Landes ein. Er erinnerte an den Sturz des Mobutu-Regimes im Jahr 1997 und an die Ermordung von Laurent-Désiré Kabila im Jahr 2001. Seiner Ansicht nach hätten sich damals Feinde eingeschlichen, um „ihren Hund zu installieren, den sie ausnutzen konnten“ – eine Formulierung, die sich offensichtlich auf seinen Vorgänger Joseph Kabila bezog, ohne dessen Namen zu nennen.

Er erinnerte daran, dass es damals nach seinen Worten vor allem darum gegangen sei, einen Regimewechsel herbeizuführen, selbst wenn dies bedeutete, irgendeine Person an die Spitze des Staates zu setzen. „Wir haben gesagt, dass so etwas nie wieder passieren darf“, betonte er. Die Opposition wirft Félix Tshisekedi jedoch inzwischen vor, selbst über seine zweite Amtszeit hinaus, die 2028 endet, an der Macht bleiben zu wollen.

„Er beschädigt das Amt, das er eigentlich verkörpern sollte“

Die Äußerungen wurden von Vertrauten Joseph Kabilas scharf kritisiert. Félix Momat, ehemaliger Vizeminister für den Haushalt, erklärte beispielsweise, der kongolesische Präsident greife nicht nur seinen Vorgänger an, indem er „Beschimpfungen an die Stelle von Argumenten“ setze, sondern „beschädige auch das Amt, das er eigentlich verkörpern sollte“.

Die Rede von Félix Tshisekedi erfolgte nur drei Tage nach der Verabschiedung eines Gesetzes über ein Verfassungsreferendum durch das kongolesische Parlament. Die Opposition kritisiert dieses Gesetz als möglichen Weg zu einer dritten Amtszeit des Präsidenten.

Auf militärischer Ebene versprach der Präsident die Rückeroberung der von der AFC/M23 kontrollierten Gebiete im Osten der DR Kongo. Er erklärte, fest daran zu glauben, dass bald der gesamte Kongo befreit sein werde.

Der Osten der DR Kongo, der an Ruanda grenzt und über bedeutende Bodenschätze verfügt, wird seit mehr als drei Jahrzehnten von bewaffneten Gruppen und Konflikten erschüttert. Die Gewalt hat sich seit 2021 mit dem Wiedererstarken der M23 verschärft. Die Rebellen eroberten im Januar 2025 die Stadt Goma und im Februar 2025 Bukavu. Zwar wurde im Juni 2025 in Washington ein Friedensabkommen zwischen den Regierungen des Kongo und Ruandas unterzeichnet und im Juli 2025 in Katar eine Grundsatzerklärung mit der M23 „zugunsten eines dauerhaften Waffenstillstands“ verabschiedet, doch die Gewalt hält weiterhin an.