Lesetipp/Standard.de: Russischer Außenminister besucht Südafrika – und wird dort willkommen geheißen

Am Montag reist Sergej Lawrow nach Pretoria. Für 24. Februar sind militärische Übungen der russischen, südafrikanischen und chinesischen Marine geplant.

Dass der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag Südafrika besucht, ist noch kein Skandal. Schließlich ist die Regierung in Pretoria im Ukraine-Krieg um „Neutralität“ bemüht, weil sie nur so in dem Konflikt irgendwann vermitteln könne. Dass Lawrow kurz vor seiner Reise in den Süden Afrikas die Rolle der Nato im Ukraine-Konflikt mit „Hitlers Endlösung der Judenfrage“ verglich, hätte Pretoria schon eher zu denken geben müssen.

