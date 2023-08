Lesetipp/t-online: Burkina Faso: Jüngster Staatschef der Erde – „Wir sind die vergessenen Völker der Welt“

Ein Gespenst geht um in Westafrika. Sein Name: Antiimperialismus. Besonders zeigt es sich in Burkina Faso, wo seit einem Militärputsch im Herbst 2022 Ibrahim Traoré die Geschicke des Landes lenkt. Mit gerade einmal 34 Jahren ist Traoré aktuell der jüngste Staatschef der Welt. Der junge Militär will das afrikanische Land Burkina Faso reformieren – und vom Westen entfernen.

Seine Abkehr von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und die Zuwendung zu Wladimir Putins Russland hat dem Präsidenten nicht nur Anerkennung, sondern auch Kritik eingebracht.

