Lesetipp/StZ: Experten: Umsturz in Niger ist Quittung für deutsche Afrika-Politik

Wissenschaftler mahnen ein Umsteuern der deutschen Politik im Sahel an. Raus aus Frankreichs Kielwasser, lautet eine ihrer Forderungen. Danach sieht es aber nicht aus.

Der Sahel-Ausschuss der Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland fordert ein grundsätzliches Umsteuern der deutschen Politik in Westafrika. In einem Schreiben an Abgeordnete der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und für Entwicklungszusammenarbeit, das unserer Zeitung vorliegt, raten die Experten dringend „aus dem Kielwasser der französischen Afrikapolitik auszuscheren“. Die Bundesregierung lasse allerdings keine Bemühungen dazu erkennen, so ihre Kritik.

