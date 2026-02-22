Lesetipp/tagesschau.de: Pläne des Innenministeriums – Asylbewerber sollen schneller arbeiten dürfen

Asylbewerber, die direkt eine Arbeit aufnehmen wollen, stoßen in Deutschland bislang auf Hürden. Das will Innenminister Dobrindt offenbar ändern: Einem Medienbericht zufolge wurde ein „Sofort-in-Arbeit-Plan“ erarbeitet.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will Asylbewerber schneller in Arbeit bringen. Er habe einen „Sofort-in-Arbeit-Plan“ erarbeiten lassen, sagte er der Zeitung Bild am Sonntag. „Wer hierherkommt, soll arbeiten können – und zwar schnell.“ Die beste Integration sei die in die Arbeitswelt. „Das Ziel ist Teilhabe durch Tätigkeit“, sagte der CSU-Politiker. Damit will er entsprechende Pläne aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Das Innenministerium hat den Bericht inzwischen bestätigt.
Lesen Sie HIER weiter.