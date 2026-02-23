Tour du Rwanda: Zwei Zuschauer durch Kontrollverlust eines Fahrzeugs getötet

Das Radrennen Tour du Rwanda begann am Sonntag, dem 22. Februar. 84 Fahrer standen am Start dieser ersten Etappe, der längsten des Wettbewerbs, mit 173 Kilometern zwischen Rukomo und Rwamagana und mehr als 2.100 Höhenmetern. Die Etappe gewann der Israeli Itamar Einhorn, Fahrer des Teams NSN Développement, zuvor Israel PremierTech. Ein Sieg auf einer ersten Etappe, die von Trauer überschattet wurde, berichtet RFI.
Zwei Menschen kamen ums Leben, sechs weitere wurden verletzt, als ein Fahrzeug der Tour-Karawane von der Straße abkam.
In Ruanda reagierte die ruandische Sportministerin Nelly Mukazayire in den sozialen Netzwerken: „Das ist ein sehr trauriger Moment.“ Bei dem Unfall kamen zwei Zuschauer ums Leben, sechs weitere wurden verletzt und werden „derzeit medizinisch versorgt“, ihr Zustand werde „eng überwacht“, heißt es in der Mitteilung des Organisationsteams des Wettbewerbs.
Eine von Regen geprägte Rundfahrt
Der Unfall ereignete sich während der ersten Etappe in der Nähe des Ortes Gabiro im Osten des Landes, rund 70 Kilometer vor dem Ziel dieser verregneten Auftaktetappe. Eines der Fahrzeuge der Karawane – der festlich geschmückte Werbekonvoi der Sponsoren, der den Radfahrern vorausfährt – verlor die Kontrolle und prallte in eine der vielen Zuschauergruppen, die entlang der Strecke standen.
Dieser Unfall, so die Ministerin, erinnere an „die Bedeutung der Verkehrssicherheit und die Notwendigkeit, stets wachsam zu bleiben – egal ob man“, fügte sie in ihrer Botschaft hinzu, „am Steuer sitzt oder am Straßenrand steht, um die Fahrer anzufeuern“. Die nationale Polizei hat ihrerseits eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen der Kollision zu ermitteln.