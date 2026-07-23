Lesetipp/tagesschau.de: Wadephul auf viertägiger Reise – „Afrika sollte für uns ein Chancenkontinent sein“

Außenminister Wadephul wirbt im Rahmen seiner Afrika-Reise für mehr Zusammenarbeit. Der Kontinent biete Chancen, aber diese müsse man auch nutzen – denn China sei in der Region bereits jetzt präsent.
Im Rahmen seiner viertägigen Afrika-Reise hat Bundesaußenminister Johann Wadephul Deutschland und Europa zu einer aktiveren Politik gegenüber Afrika aufgerufen. „Afrika ist unser Nachbarkontinent“, sagte der CDU-Politiker per Video-Interview im ZDF-Morgenmagazin. „Afrika kann und sollte für uns ein Chancenkontinent sein“.
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