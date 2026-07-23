Afrikas 43-Milliarden-Dollar-Exportmarkt zählt die Tage bis zu Trumps Zollfrist

Afrikas Exportmarkt in die Vereinigten Staaten im Wert von 43 Milliarden US-Dollar steht erneut vor einer Phase großer Unsicherheit, da die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Zollfrist am 31. Juli näher rückt.

Die Sorgen haben sich verschärft, nachdem Trump per Präsidialerlass einen zusätzlichen Zoll von 50 Prozent auf bestimmte Importe aus Kanada auf Grundlage von Section 338 des Tariff Act von 1930 verhängt hat. Die US-Regierung begründete diesen Schritt mit angeblich diskriminierenden Handelspraktiken eines ihrer wichtigsten Handelspartner.

Die zusätzlichen Zölle sollen in 30 Tagen in Kraft treten und unterstreichen die Bereitschaft der US-Regierung, ihre Handelspolitik notfalls einseitig durchzusetzen, anstatt die Verhandlungen auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.

Für afrikanische Volkswirtschaften, die stark vom Zugang zum US-Markt abhängig sind, wirft dies neue Fragen auf. Sollten bis zum 31. Juli keine länderspezifischen Vereinbarungen erzielt werden, könnten auch sie mit höheren Zöllen konfrontiert werden.

Gegenseitige Zölle als Ausgangspunkt

Die Frist geht auf Trumps am 2. April vorgestellte Politik der gegenseitigen Zölle zurück. Damals kündigte die US-Regierung umfassende, länderspezifische Einfuhrzölle gegen Dutzende Handelspartner an. Ziel war es, das amerikanische Handelsdefizit zu verringern und die heimische Industrie zu stärken.

Bereits am 9. April setzte das Weiße Haus die meisten der höheren Zölle für zunächst 90 Tage aus, behielt jedoch einen Basiszoll von 10 Prozent bei. Dadurch erhielten die betroffenen Staaten Zeit, neue Handelsabkommen mit Washington auszuhandeln. Später wurde diese Frist bis zum 31. Juli verlängert.

Afrikas größte Exporteure besonders betroffen

Nach Angaben des Office of the United States Trade Representative (USTR) erreichte der Warenhandel zwischen den USA und Afrika im Jahr 2025 ein Volumen von rund 83,4 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 43 Milliarden US-Dollar auf Importe aus Afrika, während die USA Waren im Wert von 40,4 Milliarden US-Dollar nach Afrika exportierten. Dies verdeutlicht die große Bedeutung des US-Marktes für afrikanische Exporteure.

Einige wenige Länder stellen den größten Teil der afrikanischen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten:

Südafrika ist der wichtigste Exporteur und liefert unter anderem Fahrzeuge, Platinmetalle, Gold, Eisen- und Stahlprodukte, Agrarerzeugnisse sowie Chemikalien.

ist der wichtigste Exporteur und liefert unter anderem Fahrzeuge, Platinmetalle, Gold, Eisen- und Stahlprodukte, Agrarerzeugnisse sowie Chemikalien. Nigeria folgt mit Rohöl, Flüssigerdgas und weiteren Energieprodukten.

folgt mit Rohöl, Flüssigerdgas und weiteren Energieprodukten. Weitere bedeutende Exporteure sind Ägypten, Algerien, Marokko, Ghana, Côte d’Ivoire, Angola, Kenia und Äthiopien, die unter anderem Düngemittel, Bekleidung, Kakao, Kaffee, Frischwaren und kritische Rohstoffe liefern.

Viele dieser Exporte profitieren vom African Growth and Opportunity Act (AGOA), der berechtigten Ländern südlich der Sahara einen zollfreien Zugang zum US-Markt für Tausende Produkte ermöglicht.

Das Programm wurde zwar bis Ende 2026 verlängert, doch über seine Zukunft danach besteht weiterhin Unsicherheit, was die langfristigen Perspektiven afrikanischer Exporteure belastet.

Entscheidende Phase der Verhandlungen

Die Trump-Regierung hat signalisiert, dass Länder, die bei den Handelsgesprächen Fortschritte erzielen, niedrigere Zollsätze oder Ausnahmen erhalten könnten. Eine kontinentweite Vereinbarung für afrikanische Staaten wurde jedoch bislang nicht bekannt gegeben.

Mit der Anwendung von Section 338 des Tariff Act von 1930 gegen Kanada macht Washington deutlich, dass es bereit ist, auch gegenüber anderen Handelspartnern Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese nach Auffassung der USA weiterhin unfaire Handelshemmnisse aufrechterhalten.

Für afrikanische Regierungen, Exporteure und Industrieunternehmen dürften die kommenden Tage daher von entscheidender Bedeutung sein.

Höhere US-Zölle könnten einige der wichtigsten Exportbranchen des Kontinents treffen – darunter die Automobilindustrie, die Bekleidungsindustrie, die Landwirtschaft, den Energiesektor sowie den Export von Metallen und kritischen Rohstoffen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem viele afrikanische Staaten ihre Exportwirtschaft diversifizieren und zusätzliche Industrieinvestitionen anziehen wollen.

Mit dem näher rückenden 31. Juli verfolgen Regierungen und Unternehmen in ganz Afrika die Entscheidungen in Washington aufmerksam. Sie könnten die Zukunft eines der wichtigsten Exportmärkte des Kontinents und die weiteren Handelsbeziehungen zwischen den USA und Afrika maßgeblich beeinflussen. (Quelle: africa.businessinsider)