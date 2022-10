Lesetipp/taz: Kriminalität in Südafrika – Die andere Pandemie

Pro Stunde sterben in Südafrika drei Menschen durch Gewalt. Reiche Menschen beauftragen Security, um sich zu schützen. Doch was ist mit den Armen?

Am 19. August 2022 stellt sich der Polizeiminister Südafrikas, Bheki Cele, vor die Kamera und sagt: „Südafrika ist brutal und gefährlich für Frauen und Kinder.“ Er spricht über die jüngste Kriminalstatistik: In nur drei Monaten, von April bis Juni, sind 855 Frauen und 243 Kinder getötet worden. Hinzu kommen über 9.500 registrierte Vergewaltigungen. Was er nicht sagt: Die meisten Opfer von ihnen sind arm oder extrem arm. Eine leitende Ärztin aus der Notaufnahme eines großen Kapstädter Krankenhauses schätzt, dass diese Gruppen mehr als 85 Prozent der Opfer ausmachen.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa nennt dies „eine zweite Pandemie nach Corona“ und verspricht erneut „mehr Training“ und „bessere Ausstattung“ für die Polizei, die, schlecht bezahlt, immer wieder in Korruption und Waffenhandel verstrickt ist.

Lesen Sie HIER weiter in der taz.