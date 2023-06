Lesetipp/taz: Spannungen zwischen Polen und Südafrika – Das Flugzeug blieb in Warschau

Südafrikas Beziehungen zu Polen sind das erste Opfer der „afrikanischen Friedensmission“ in Europa. Die ANC-Regierung steckt in der Klemme.

Im Zuge der „afrikanischen Friedensmission“ in Russland und in der Ukraine entwickeln sich Spannungen zwischen Südafrika und Polen. Der seit 16 Monaten währende Ukrainekrieg entwickelt sich zur größten Herausforderung für den afrikanischen Kontinent im Versuch, eine Politik der Blockfreiheit zu bewahren.

Das Sicherheitsteam von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wurde bei der Anreise am Donnerstag von den polnischen Behörden am Chopin-Flughafen von Warschau festgesetzt. Das Flugzeug, hieß es zur Begründung, enthalte „gefährliche Güter“, für deren Einfuhr keine Genehmigung vorläge.

„Gefährliche Güter“ ist ein Euphemismus für Waffen. „Außerdem befanden sich an Bord der Maschine Personen, über deren Anwesenheit die polnische Seite nicht vorab benachrichtigt war“, hieß es. In der Maschine reisten Journalisten und auch Angehörige der südafrikanischen Spezialkräfte samt Waffen in Frachtcontainern.

