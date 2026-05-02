Mali: JNIM und FLA rücken vor, Dschihadisten formulieren politisches Angebot – Regime gibt nicht nach

In Mali haben die Dschihadisten der Gruppe zur Unterstützung des Islams und der Muslime (JNIM) sowie die Unabhängigkeitskämpfer der Front zur Befreiung des Azawad (FLA), nachdem sie am vergangenen Wochenende Kidal erobert hatten, am Freitag, den 1. Mai, die Militärlager von Tessalit und Aguelhoc unter ihre Kontrolle gebracht. Ihr Vormarsch beunruhigt die Bewohner der großen Städte im Norden Malis, berichtet RFI.

In einer in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai verbreiteten Erklärung versucht der JNIM mehr denn je, sich als politischer Akteur zu positionieren, und ruft „alle lebendigen Kräfte der malischen Nation“ dazu auf, das bestehende Regime zu stürzen. Die Übergangsbehörden bleiben entschlossen, weiterzukämpfen und sich mit Unterstützung Russlands an der Macht zu halten. Militärische Operationen dauern an, und trotz der dschihadistischen Blockade sind Tanklastwagen in Bamako eingetroffen.

Seidane Ag Hitta, einer der wichtigsten Führer des JNIM, posiert stolz im Militärlager von Tessalit neben Abdallah Ag Albaka, einem weiteren dschihadistischen Militärchef. In seiner Hand hält er symbolisch den Schlüssel des Lagers, der vor fünf Jahren von der französischen Operation Barkhane an die malischen Streitkräfte übergeben worden war, bevor diese aus Mali vertrieben wurde. Das Foto wurde von mehreren direkt beteiligten Quellen gegenüber RFI bestätigt. Nach dem Rückzug der malischen Soldaten und ihrer russischen Partner vom Africa Corps sind die Kämpfer des JNIM und der FLA am 1. Mai kampflos in dieses Lager sowie in das von Aguelhoc eingedrungen.

Seit der Einnahme von Kidal am 25. April waren bewaffnete Gruppen bereits nach Ber, Tessit – nach ausgehandelter Kapitulation malischer Soldaten –, Hombori sowie Gourma Rharous zurückgekehrt, das an diesem Freitag innerhalb von zwei Tagen ein zweites Mal angegriffen wurde.

Nächstes Ziel

Der JNIM und die FLA haben offensichtlich nicht vor, ihren Vormarsch zu stoppen. „Das Szenario von 2012 wiederholt sich“, befürchtet ein Notabler aus Timbuktu. Damals waren die wichtigsten Städte im Norden innerhalb weniger Tage gefallen. „Man spürt die Nervosität der Soldaten“, fährt diese Quelle fort. Auch in Gao hält die Bevölkerung den Atem an: „Die Geschäfte sind fast alle geschlossen, nichts bewegt sich, wir beobachten nur“, beschreibt ein Bewohner mit schwerem Herzen. Die Menschen im Norden fragen sich, welches das nächste Ziel der bewaffneten Gruppen sein wird, und bereiten sich auf weitere Kämpfe vor.

Die Übergangsbehörden und ihre russischen Partner sind jedoch weit davon entfernt, die Waffen niederzulegen. Die Stadt Kidal und ihre Umgebung werden regelmäßig bombardiert. Die malische Armee erklärte in einer Mitteilung, sie habe am 29. April insbesondere das Gouvernorat und das Militärlager der Stadt sowie ein Waffenlager und logistische Einrichtungen angegriffen. „Die Angriffe sind außerhalb der Stadt gefährlicher als innerhalb“, berichtet ein Rebell in Kidal und erklärt, dass Ziele in der Stadt schwerer zu identifizieren seien als in der Wüste, „wo jedes Fahrzeug unter einem Baum bedroht bleibt.“ Die Armee meldet „mehrere neutralisierte Terroristen“ und zerstörtes Material, was jedoch von mehreren Quellen innerhalb der FLA bestritten wird. Eine unabhängige Bilanz dieser Angriffe konnte nicht überprüft werden.

Die malische Armee und ihre russischen Partner haben sich nach Anefis zurückgezogen, die letzte Militärposition in der Region Kidal, die noch nicht in die Hände bewaffneter Gruppen gefallen ist.

Operationen des Africa Corps und Ankunft von Tanklastern

Das Africa Corps, das inzwischen verstärkt über soziale Netzwerke kommuniziert, gibt an, in den letzten Tagen Operationen in den Regionen Gao, Ménaka, Sikasso und Koulikoro durchgeführt zu haben, und betont seine Entschlossenheit, den Kampf an der Seite der malischen Armee fortzusetzen.

Nach der Vereinbarung, die es russischen Kämpfern ermöglicht hatte, nach ihrer Niederlage am vergangenen Wochenende Kidal unversehrt zu verlassen, waren Zweifel an ihrer weiteren Rolle in Mali aufgekommen. Am 30. April stellte der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, jedoch klar: Russland werde „die Behörden weiterhin unterstützen“ und seinen „Kampf gegen Extremismus, Terrorismus und andere negative Erscheinungen“ fortsetzen.

In Bamako setzt der JNIM schrittweise die angekündigte Blockade um: Kontrollpunkte wurden auf mehreren Straßen eingerichtet, die die Hauptstadt mit dem Rest des Landes verbinden, und Fahrzeuge werden in beide Richtungen aufgehalten. Dennoch konnte laut offiziellen Mitteilungen der malischen Regierung und des russischen Africa Corps ein Konvoi von mehr als 800 Tanklastwagen am Freitag in die Hauptstadt gelangen, dank militärischer Eskorte am Boden und in der Luft durch die malische Armee und ihre russischen Partner.

Am selben Tag gab die Staatsanwaltschaft beim Gericht von Bamako die Festnahme mehrerer malischer Soldaten bekannt, denen Komplizenschaft bei den Angriffen vom vergangenen Samstag vorgeworfen wird.

Politisches Angebot des JNIM

In diesem Kontext politisiert der JNIM seinen Diskurs weiter und versucht, sich als unverzichtbarer und legitimer Gesprächspartner darzustellen. In einer Propaganda-Erklärung, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verbreitet wurde, wenden sich die Dschihadisten an „alle lebendigen Kräfte der malischen Nation“ – eine bislang für sie untypische Formulierung – und erklären ebenso neu, sie kämpften „damit Mali seine wahre Souveränität und Würde wiedererlangt.“ Begriffe, die direkt aus dem Diskurs der malischen Übergangsbehörden übernommen wurden.

Der JNIM konkretisiert sein politisches Angebot und ruft „alle aufrichtigen Patrioten, politische Parteien, nationale Streitkräfte, religiöse Autoritäten, traditionelle Führer und alle Bestandteile der malischen Gesellschaft“ dazu auf, sich „in einer gemeinsamen Front zu vereinen“, um „mit allen legitimen Mitteln die Diktatur“ der „terroristischen Junta“ zu beenden und anschließend „einen friedlichen Übergang“ einzuleiten, um „ein neues Mali aufzubauen“, dessen eine zentrale Priorität die Einführung der Scharia sein soll.

„Das kleinere Übel“

„Eine neue Macht formiert sich“, glaubt ein ehemaliger Minister und entschiedener Gegner der Übergangsregierung. Auch wenn der JNIM versucht, seinen Diskurs zu glätten, bleibt die Einführung der Scharia ein klar erklärtes Ziel – im Widerspruch zu den säkularen und republikanischen Werten der malischen Verfassung. „Vom Schlimmsten wird man das kleinere Übel wählen“, so die gleiche Quelle weiter, „und danach daran arbeiten, zum Guten zurückzukehren.“

„Der JNIM ruft zum Dialog auf, das ist unser Ziel seit dem Start der CFR“, reagiert ein Mitglied der Koalition der Kräfte für die Republik, einer Oppositionsbewegung im Exil unter Führung von Imam Mahmoud Dicko. Diese Quelle betont, dass die CFR nicht direkt mit den JNIM-Dschihadisten kommuniziere, sondern ausschließlich mit den separatistischen Rebellen der FLA, die – zumindest derzeit – in der malischen Öffentlichkeit und international als respektabler gelten.

„Nationaler Aufbruch“

Am Dienstag rief Übergangspräsident Assimi Goïta in seiner einzigen Stellungnahme seit Beginn dieser neuen Phase die Malier zu einem „nationalen Aufbruch“ auf: „Wir müssen uns alle wie ein Mann gegen Spaltung und gesellschaftliche Brüche erheben.“ Er ist überzeugt, dass „keine Gewalt“ und „keine Einschüchterung“ den Kurs des Landes umkehren könne. Ein Appell, der über die üblichen Unterstützer des Regimes hinaus Gehör finden könnte – aus Angst vor der dschihadistischen Ideologie und aus Solidarität mit den Soldaten an der Front.