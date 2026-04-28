Russland erweitert seine Handelspräsenz in Nordafrika, während sich die ägyptische Suezkanalzone zu einem wichtigen Logistikdrehkreuz entwickelt

Russland unternimmt Schritte, um Teile seiner globalen Handelsarchitektur jenseits westlich geprägter Schifffahrtssysteme neu auszurichten. Dabei positioniert sich Nordafrika zunehmend als strategisches Logistik- und Produktionszentrum, das Europa, Afrika und Asien miteinander verbindet.
Diese Entwicklung wurde bei Gesprächen in Kairo zwischen dem russischen Präsidentenberater und Vorsitzenden des Russischen Seerats, Nikolai Patruschew, und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi hervorgehoben. Im Mittelpunkt standen maritime Sicherheit, industrielle Zusammenarbeit und langfristige Handelsinfrastruktur.
Präsident al-Sisi nutzte das Treffen, um das seiner Ansicht nach zunehmende Momentum in den ägyptisch-russischen Beziehungen zu betonen, insbesondere im Bereich des Handelsaustauschs und gemeinsamer Projekte.
Er verwies auf wichtige Vorhaben wie das Kernkraftwerk El Dabaa sowie die geplante russische Industriezone in der Suezkanal-Wirtschaftszone (SCZone) und bezeichnete diese als Beleg für die sich vertiefenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.
An dem Treffen nahmen hochrangige ägyptische Vertreter teil, darunter Verkehrsminister Kamel El-Wazir, Außenminister Badr Abdelatty und die nationale Sicherheitsberaterin Faiza Aboul Naga, sowie russische Amtskollegen.
Suezkanal-Industriezone im Zentrum des Wandels
Ein zentraler Pfeiler der Zusammenarbeit ist die russische Industriezone in der SCZone, die erstmals 2018 im Rahmen eines bilateralen Abkommens vereinbart wurde. Ziel ist der Aufbau einer langfristigen Produktionsbasis entlang des Suezkanals – einer der wichtigsten maritimen Handelsrouten der Welt, über die schätzungsweise 12 % des globalen Handels abgewickelt werden.
Das Projekt verteilt sich auf zwei strategische Standorte: Ain Sokhna am Roten Meer und East Port Said am Mittelmeerzugang des Kanals. Zusammen umfassen sie etwa 525 Hektar, wobei erste Infrastrukturmaßnahmen in Port Said bereits teilweise umgesetzt wurden.
Diese Aufteilung auf zwei Standorte soll die Integration russisch geprägter Produktionsketten direkt in globale Lieferströme ermöglichen. Waren können so effizient zwischen Asien, Afrika und Europa transportiert werden, während gleichzeitig die Abhängigkeit von längeren und politisch anfälligeren, westlich dominierten Handelsrouten reduziert wird.
Neuausrichtung von Handelsrouten
Die Initiative spiegelt Russlands übergeordnete Strategie wider, Handelswege angesichts geopolitischen Drucks und sich wandelnder globaler Lieferketten zu diversifizieren.
Neben seinen Ambitionen rund um die arktische Nordostpassage richtet Moskau den Blick verstärkt auf Nordafrika als logistische Brücke zwischen den Kontinenten.
Für Ägypten stärkt die Partnerschaft das Ziel, seine Position als globales Logistikzentrum rund um den Suezkanal zu festigen – einem entscheidenden Engpass im internationalen Seehandel.
Analysten zufolge deutet das Zusammenspiel aus russischer industrieller Expansion und nordafrikanischer Logistikinfrastruktur auf eine schrittweise Umgestaltung der globalen Handelsströme hin, bei der neue Korridore parallel zu den bestehenden Systemen entstehen – nicht innerhalb dieser. (Quelle: businessinsider.africa)