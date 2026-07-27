Mali: Warum ein möglicher US-Angriff auf die JNIM Moskau in Verlegenheit bringen würde

In der weiterhin instabilen Sahelregion gewinnt die Möglichkeit eines amerikanischen Militäreinsatzes in Mali zunehmend an Bedeutung. Hintergrund sind verstärkte Luftaufklärung, die anhaltende Bedrohung durch dschihadistische Gruppen und die strategische Neuausrichtung der US-Politik in der Region.

Die Trump-Regierung prüft militärische Optionen gegen die Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (JNIM), die derzeit wichtigste dschihadistische Organisation im Sahel. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Doch jede US-Intervention würde auf ein erhebliches Hindernis stoßen: Russland, dessen Soldaten bereits die malische Armee unterstützen und für das ein Eingreifen Washingtons einer politischen Niederlage gleichkäme.

Die Möglichkeit einer amerikanischen Operation in Mali ist inzwischen mehr als nur ein Gerücht, ohne jedoch bereits beschlossene Sache zu sein. Die Washington Post berichtete am 22. Juli unter Berufung auf aktuelle und ehemalige US-Regierungsvertreter, dass im Weißen Haus und im Pentagon konkrete Überlegungen zu einem Vorgehen gegen die mit Al-Qaida verbundene JNIM unter ihrem Anführer Iyad Ag Ghali stattfinden. Diskutiert werden Luftangriffe, Einsätze von Spezialkräften sowie eine intensivere Unterstützung der malischen Behörden durch Geheimdienstinformationen.

Die Entscheidung in Washington ist noch offen

Das Weiße Haus hat Berichte über entsprechende Vorbereitungen weder bestätigt noch dementiert. Sollte Präsident Donald Trump grünes Licht geben, wäre Mali bereits das achte Land, in dem die USA seit Beginn seiner zweiten Amtszeit militärische Gewalt einsetzen würden.

Innerhalb der US-Regierung gehen die Meinungen auseinander. Während einige Vertreter des Sicherheitsapparates ein offensiveres Vorgehen befürworten, überwiegt offiziell weiterhin Zurückhaltung. Das Weiße Haus erklärte lediglich, man prüfe weiterhin den Unterstützungsbedarf Malis. Zugleich forderte Washington die Staaten Nord- und Westafrikas auf, verstärkt amerikanische Waffen und Sicherheitsdienstleistungen zur Terrorismusbekämpfung zu erwerben.

Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Militärkampagne. Ein Bodeneinsatz gilt als äußerst unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher erscheint eine schrittweise Intensivierung der Unterstützung: zunächst durch Luftaufklärung, den Austausch von Geheimdienstinformationen und Hilfe bei der Zielidentifizierung, anschließend möglicherweise durch gezielte Drohnenangriffe. Allerdings ist der Übergang zwischen Aufklärung und direkter Intervention fließend – die Ortung eines Dschihadistenführers oder die Beobachtung eines Fahrzeugkonvois kann innerhalb weniger Stunden in einen Luftangriff münden.

Ein Rückschlag für Russland

Seit Ende 2021 hat sich Russland mit seinem Africa Corps zum wichtigsten militärischen Partner der Militärregierung in Bamako entwickelt. Russische Kräfte operieren gemeinsam mit den malischen Streitkräften. Ein amerikanisches Eingreifen würde bedeuten, dass Washington militärisch in einer Region aktiv wird, die Moskau inzwischen als seinen Einflussbereich betrachtet.

Die malische Militärregierung hat ihren politischen Kurs wesentlich damit begründet, dass französische Truppen und die UN-Mission das Land verlassen haben und Russland deren Rolle übernommen hat. Würde Bamako nun amerikanische Hilfe zulassen, wäre dies ein Eingeständnis, dass die russische Unterstützung allein nicht ausreicht. Dies würde das offizielle Narrativ der Militärregierung erheblich schwächen.

Zudem wird die Leistungsfähigkeit des Africa Corps zunehmend hinterfragt. Am 26. April 2026 fiel die strategisch wichtige Stadt Kidal in die Hände bewaffneter Angreifer. Gleichzeitig wurde Verteidigungsminister Sadio Camara, der als Architekt der Annäherung an Moskau galt, bei einem Anschlag getötet. Experten sehen darin einen schweren Rückschlag für die enge, aber wenig transparente Zusammenarbeit zwischen der Militärregierung und Russland.

Seitdem bemüht sich Moskau, seine Position zu stärken. Anfang Juli konnten Einheiten des Africa Corps bei Niono einen Vorstoß der JNIM nach Süden abwehren. Russland präsentierte diesen Erfolg als ersten wichtigen Praxistest seiner Truppen. Sollte Washington dennoch militärisch aktiv werden, wäre dies für den Kreml – nur wenige Monate vor dem Russland-Afrika-Gipfel Ende Oktober – ein erheblicher Gesichtsverlust.

Ein Geisel-Fall und neue Drohnenaufklärung

Die amerikanischen Überlegungen gehen auf frühere Kontakte mit Bamako zurück. Bereits im März wurde über Gespräche zur Wiederaufnahme amerikanischer Aufklärungsflüge berichtet. Als mögliche Stützpunkte gelten Côte d’Ivoire und Ghana, nachdem die USA ihren wichtigsten regionalen Luftwaffenstützpunkt in Agadez (Niger) aufgeben mussten.

Ein konkretes Ziel der Zusammenarbeit ist die Suche nach Kevin Rideout. Der amerikanische Missionspilot der Organisation Serving in Mission wurde am 21. Oktober 2025 in Niamey, unweit des Präsidentenpalastes, von drei bewaffneten Männern entführt. Sein Mobiltelefon wurde später in der Region Tillabéri nahe der malischen Grenze geortet. Nach Einschätzung von Analysten dürfte eher der „Islamische Staat in der Sahelzone“ als die JNIM hinter der Entführung stehen. Dies erschwert die Planung einer ausschließlich gegen die JNIM gerichteten Operation.

Am weitesten fortgeschritten sind derzeit die Pläne zur Luftaufklärung. Diese könnten sich zunächst auf reine Überwachungsflüge beschränken. Ob daraus später militärische Aktionen entstehen, hängt sowohl von einer Zustimmung der Regierung in Bamako als auch von der weiteren Entwicklung der Sicherheitslage ab.

Eine riskante Gleichung

Selbst ein begrenzter amerikanischer Einsatz wäre mit erheblichen Risiken verbunden. Die Präsenz russischer Soldaten würde umfangreiche Koordinierungsmechanismen erforderlich machen, um Zwischenfälle zwischen beiden Militärmächten zu vermeiden. Zudem könnten schlecht vorbereitete Luftangriffe der dschihadistischen Propaganda zusätzlichen Auftrieb verleihen und neue Kämpfer anwerben. Umgekehrt könnte eine Schwächung der JNIM ihrem Rivalen, dem „Islamischen Staat in der Sahelzone“, neue Handlungsspielräume eröffnen.

Die Erfahrungen Frankreichs zeigen zudem, dass Luftüberlegenheit und die gezielte Ausschaltung von Anführern allein nicht ausreichen, um Gebiete dauerhaft zu stabilisieren. Ohne leistungsfähige lokale Sicherheitskräfte, funktionierende Verwaltung und eine funktionierende Justiz ziehen sich bewaffnete Gruppen lediglich zurück, um sich an anderer Stelle neu zu formieren.

Derzeit wird ein amerikanischer Militäreinsatz in Mali zwar ernsthaft geprüft, steht jedoch weder unmittelbar bevor noch ist er beschlossen. Kurzfristig erscheint die Wiederaufnahme von Aufklärungsflügen deutlich wahrscheinlicher als eine Kampagne mit Luftangriffen. Wie es weitergeht, hängt von der Zustimmung der malischen Regierung, der Entwicklung der JNIM, der Entscheidung Donald Trumps – und nicht zuletzt von der Reaktion des Kremls ab. Viele entscheidende Fragen sind daher weiterhin offen. (Quelle: afrik.com)