Mallorca: Spanier hielt sich jahrelang minderjähriges Mädchen aus Nigeria als Sexsklavin

Eine 17-jährige nigerianische Minderjährige wurde von der Guardia Civil gerettet, nachdem sie angeblich fünf Jahre lang von einem 49-jährigen Spanier als Sexsklavin benutzt wurde. Sie hat ihn angezeigt, als sie erfuhr, dass er ihre Schwestern nach Mallorca bringen wollte. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen entdeckte die Guardia Civil, dass das Haus in allen Räumen mit Kameras ausgestattet war, und die Beamten beschlagnahmten eine große Anzahl von Akten, die darauf schließen lassen, dass er in die Herstellung von Kinderpornografie verwickelt sein könnte.

Die Operation Petita, die vom Frauen-Mädchen-Team (Emume) der Kriminalpolizei der Guardia Civil durchgeführt wurde, wurde nach einer Beschwerde einer religiösen Kongregation, die sich der Unterstützung benachteiligter Frauen widmet, eingeleitet. Die Minderjährige hatte sich an die Schwestern gewandt, um ihnen von der Situation zu berichten, in der sie sich seit fünf Jahren befand, als sie mit ihrer Mutter, die einen mallorquinischen Mann geheiratet hatte, nach Spanien gereist war.

Kurz nach ihrer Ankunft zwang der Mann ihre Mutter, in ein anderes Haus zu ziehen, und nahm das 12-jährige Mädchen mit. Seitdem hatte er sie über einen Zeitraum von fünf Jahren als Sexsklavin benutzt. Das Mädchen beschloss, ihn anzuzeigen, als sie herausfand, dass der Mann vorhatte, ihre Schwestern nach Mallorca zu bringen.

Den Ermittlungen der Emume zufolge war der Mann bereits 2015 nach Nigeria gereist und hatte sich als Philanthrop ausgegeben, der eine Frau heiraten wollte, um ihr und ihren Töchtern ein besseres Leben in Spanien zu ermöglichen. Obwohl seine Bemühungen zunächst scheiterten, gelang es ihm im Jahr 2019, seine Pläne zu verwirklichen. Er heiratete eine Nigerianerin und brachte sie und eine seiner Töchter, damals 12 Jahre alt, nach Mallorca.

Kurze Zeit später brachte der Mann die Mutter in einem Haus in Palma unter, behielt das Mädchen jedoch in seinem Haus, einem Landhaus in einem Dorf im Teil Forana. Während dieser Zeit soll er die Minderjährige als Sexsklavin benutzt haben. Nach Angaben der Guardia Civil hatte er das Mädchen „jederzeit unter unterwürfiger Kontrolle“. Er drohte ihr häufig, sie mit ihrer Mutter nach Nigeria zurückzuschicken, und die Minderjährige gehorchte ihm, um ihre Familie nicht zu enttäuschen und ihren Schwestern eine bessere Zukunft bieten zu können. (Quelle: diariodemallorca)