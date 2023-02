Marokko: 35 neue Strecken mit 10 Fluggesellschaften bis zum Sommer 2023

Das marokkanische Fremdenverkehrsamt (ONMT) erklärte am Dienstag, dass es seine Aktionen mit Reiseveranstaltern und nationalen und internationalen Fluggesellschaften verstärke, um die Zahl der Sitzplätze nach Marokko zu erhöhen. Diese Maßnahme sei Teil seiner Ambitionen, den Tourismussektor zu fördern und die Begeisterung für Marokko nach der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu nutzen, so die Behörde in einer Pressemitteilung. So hat das ONMT für die Sommersaison 2023 die Eröffnung von nicht weniger als 35 neuen Fluglinien mit 10 Fluggesellschaften angeregt.

„Der Luftverkehr ist ein Hebel für die Entwicklung des Tourismus. Für das ONMT ist es daher wichtig, zur Einrichtung dieser neuen Verbindungen beizutragen, um den Aufschwung zu begleiten und an Stärke zu gewinnen, indem die Anbindung der marokkanischen Reiseziele an die wichtigsten Sendermärkte sichergestellt wird“, wird Adel El Fakir, Generaldirektor des ONMT, in der Pressemitteilung zitiert.

Von diesem umfangreichen Programm sind 8 marokkanische Ziele betroffen: Agadir, Essaouira, Fes, Marrakesch, Nador, Ouarzazate, Rabat und Tanger. Diese neuen Strecken betreffen neun Sendermärkte: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zehn Fluggesellschaften werden diese neuen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen durchführen (Aegean Airlines, Air Arabia Maroc, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings Discover, Luxair, Ryanair, TUIfly Belgium, Volotea und Vueling), fügt die gleiche Quelle hinzu. Alle Delegationen des ONMT im Ausland wurden mobilisiert, um dieses Ergebnis zu erreichen.

Es handelt sich um 4 Neueröffnungen für Agadir (verbunden mit Straßburg und Lissabon mit Ryanair, mit Frankfurt mit Eurowings Discover und mit Glasgow mit EasyJet), 4 Neueröffnungen für Essaouira (verbunden mit Bordeaux mit EasyJet, mit den Kanarischen Inseln mit Binter, mit London mit Ryanair und mit Barcelona mit Vueling) und 4 Neueröffnungen für Fes (verbunden mit Alicante und Palma de Mallorca mit Ryanair, mit Düsseldorf mit Air Arabia Maroc und mit Clermont-Ferrand mit Ryanair). Außerdem gibt es 7 neue Eröffnungen für Marrakesch, 2 neue Eröffnungen für Nador und Ouarzazate, 3 neue Eröffnungen für Rabat und 4 neue Eröffnungen für Tanger.

(Quelle : yabiladi.com)