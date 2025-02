Marokko: König Mohammed VI in Casablanca erwartet – in welchem Gesundheitszustand befindet er sich?

Nach einer langen Abwesenheit wird König Mohammed VI zu einem offiziellen Besuch in Casablanca erwartet. Diese königliche Visite sorgt für große Mobilisierung in der Wirtschaftshauptstadt des Landes. Die Stadt bereitet sich intensiv auf die Ankunft des Souveräns vor, mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und einer gründlichen Reinigung der Straßen, insbesondere auf den Verbindungswegen zwischen Rabat und Casablanca. Die Reise des Königs findet in einem besonderen Kontext statt, da sein Gesundheitszustand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.

Casablancas Innenstadt unter strenger Überwachung

Seit dem vergangenen Samstag haben die lokalen Behörden von Casablanca Sicherheitskräfte in den Hauptverkehrsadern der Stadt stationiert, insbesondere in den Gebieten, die der König voraussichtlich passieren wird. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass er sich in einer geordneten und sicheren Umgebung bewegen kann. Die Innenstadt von Casablanca steht unter verstärkter Überwachung, was die bereits bestehenden Vorkehrungen ergänzt, um den Monarchen würdig zu empfangen.

Die Reise von König Mohammed VI nach Casablanca markiert seine offizielle Rückkehr, nachdem er mehrere Wochen aus privaten Gründen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht hatte. Diese Rückkehr fällt in eine Phase seiner Genesung, da der König kürzlich ein funktionelles Rehabilitationsprogramm absolviert hat, nachdem er sich einer Schulteroperation an der linken Schulter unterzogen hatte. Der Eingriff verlief erfolgreich und erforderte eine Erholungszeit, doch laut vorliegenden Informationen soll sich der König nun in guter Verfassung befinden.

Gerüchte über den Gesundheitszustand von Mohammed VI – Leidet er an Sarkoidose?

Trotz dieser positiven Signale kursieren weiterhin Gerüchte über den Gesundheitszustand des Königs, insbesondere über eine mögliche Grunderkrankung. Verschiedene Quellen sprechen von einer Sarkoidose, einer seltenen entzündlichen Erkrankung, die hauptsächlich die Lunge und die Lymphknoten betrifft. Sarkoidose kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen, darunter Müdigkeit, Brustschmerzen und Atemprobleme.

Die marokkanischen Behörden haben diese Vermutungen nicht bestätigt, doch der Gesundheitszustand des Königs bleibt für viele Marokkaner ein besorgniserregendes Thema. Die Bevölkerung verfolgt aufmerksam die Entwicklung seiner gesundheitlichen Situation, da offizielle Informationen dazu rar sind. Diese mangelnde Transparenz hat zu Unsicherheiten geführt, und in Expertenkreisen wird die Möglichkeit einer Sarkoidose weiterhin diskutiert.

In diesem Kontext erhält der Besuch in Casablanca eine symbolische Bedeutung. Neben der wirtschaftlichen und politischen Relevanz der Stadt stellt diese Reise einen wichtigen Schritt für den König dar, der sich nach einer längeren Phase der Isolation wieder öffentlich zeigt. Während sich Casablanca auf seine Ankunft vorbereitet, hoffen die Einwohner der Stadt und des gesamten Landes auf beruhigende Nachrichten über die Gesundheit des Monarchen.

Die Gesundheit von Mohammed VI war in den letzten Jahren ein großes Anliegen, insbesondere nach seiner Scheidung von Lalla Salma, seiner langjährigen Ehefrau. Diese Trennung im Jahr 2018 markierte einen Einschnitt in seinem Privatleben. Manche Beobachter vermuten, dass dieses Ereignis sein physisches und psychisches Wohlbefinden beeinflusst haben könnte. Nach der Trennung berichteten verschiedene Quellen von einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, was weitere Spekulationen anfachte.

Es ist denkbar, dass der Stress und die Spannungen im Zusammenhang mit dieser persönlichen Krise bestehende gesundheitliche Schwächen des Königs verstärkt haben. Offizielle Details zu seinem Gesundheitszustand wurden nie veröffentlicht, doch Berichte über eine Verschlechterung seiner körperlichen Verfassung, insbesondere durch Atemwegs- und Gelenkbeschwerden, haben die Spekulationen genährt. Zudem hat seine erhebliche Gewichtsabnahme die Besorgnis der Bevölkerung weiter verstärkt.

Die Scheidung von Lalla Salma hatte auch sichtbare Auswirkungen auf das öffentliche Leben des Monarchen. Seit der Trennung hat Mohammed VI eine zurückhaltendere und weniger präsente Haltung auf der internationalen und nationalen Bühne eingenommen. Dadurch trat sein Sohn, Kronprinz Moulay Hassan, stärker in den Vordergrund, was zusätzliche Fragen über die Gesundheit und Zukunft des Königs aufwarf.

Seine häufigen Auslandsaufenthalte, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wurden als Momente der Erholung und medizinischen Behandlung interpretiert. Die Tatsache, dass der König mehrere Wochen in diesem Land verbracht hat, führte zu Spekulationen, dass er dort möglicherweise spezielle medizinische Versorgung in Anspruch genommen habe – eine Vermutung, die jedoch nie offiziell bestätigt wurde. (Quelle: afrik.com)