Medico fordert für Globalen Süden freien Zugang zu Covid19-Impfstoffen und Aufhebung des Patentschutzes

Heute vor einem Jahr hat die WHO den weltweiten Ausbruch des Coronavirus als Pandemie eingestuft. Bereits gestern hat medico international zusammen mit anderen Organisationen vor dem Bundeswirtschaftsministerium demonstriert, um gemeinsam mit den Menschen des Globalen Südens den freien Zugang zu Covid19-Impfstoffen und die Aufhebung von deren Patentschutz zu fordern. Denn ebenfalls gestern trafen sich die 162 Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO), um ein weiteres Mal über den Antrag von mehr als 100 Staaten des Globalen Südens zur Aussetzung der Covid19-Patente und anderer Rechte auf geistiges Eigentum zu beraten.

Doch Deutschland, Europa und fast alle Industrienationen blockieren weiter den „TRIPS-Waiver“, mit dem die Rechte auf geistiges Eigentum für die Zeit der Pandemie ausgesetzt werden sollen. Dementsprechend gibt es kein Ergebnis.

Wir erleben, wie die Industrienationen die Interessen von Pharmakonzernen schützen und damit die globale Verfügbarkeit der Impfstoffe massiv behindern. In Europa führt das zu logistischen Schwierigkeiten. Global hat es zur Folge, dass in den armen Regionen dieser Welt nur ein Bruchteil der Bevölkerung rasch geimpft werden kann und die Menschen dort nicht nur an Corona sterben, sondern auch an den sozialen Folgen der Pandemie: an Armut und fehlender Gesundheitsversorgung.

Zusammen mit anderen Organisationen hat medico deshalb gestern, parallel zur Sitzung der WTO, in Berlin eine Protestaktion vor dem Wirtschaftsministerium organisiert. Virtuell mit dabei: medico-Partnerinnen aus Simbabwe, Brasilien, Südafrika und von den Philippinen.

Zahlreiche Bewegungen aus aller Welt fordern eine Aussetzung der Corona-Patente. Über 200 Organisationen aus dem Globalen Süden haben Bundeskanzlerin Merkel einen Brief geschrieben, in dem sie Deutschland auffordern, sich für die Initiative bei der WTO einzusetzen – zugunsten der Prävention, der Behandlung und der Eindämmung von Covid-19.

Medico hat die Verbreitung dieses Briefs unterstützt und sich mit anderen international arbeitenden Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen ebenfalls an Merkel gewandt mit der Forderung, die Aussetzung der Patente zu unterstützen. Denn die Covid-19 Pandemie ist erst dann vorbei, wenn sie für alle vorbei ist! (medico)