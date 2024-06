Mehrere hundert Frauen aus Marokko und Subsahara-Afrika werden in Saudi-Arabien willkürlich festgehalten

Marokkanische Familien fordern die Rückführung ihrer in Saudi-Arabien festgehaltenen Töchter

Marokkanische Mütter riefen dringend zu Intervention seitens des Königs auf, um die Rückkehr ihrer in Saudi-Arabien inhaftierten Töchter zu erwirken, von denen einige bereits verurteilt wurden und andere noch auf ihr Urteil warten. Viele andere Frauen aus Subsaha-Afrika befinden sich in der gleichen Situation mit willkürlichen Inhaftierungen.

Am Freitagmorgen versammelten sich Dutzende marokkanische Mütter vor dem Nebengebäude des Außenministeriums in Rabat, Marokko. Sie hielten Schilder hoch und riefen Slogans, um König Mohammed VI. um Vermittlung zu bitten. Sie schätzten, dass 150 ihrer Töchter in Saudi-Arabien festgehalten werden. Die marokkanische Botschaft in Riad gibt die Zahl der inhaftierten Frauen offiziell mit 60 an. Sie werden in saudi-arabischen Gefängnissen festgehalten, oftmals ohne ein faires Verfahren oder Zugang zu angemessenem Rechtsbeistand.

Derzeit scheint der König nicht auf ihre Bitte eingehen zu wollen. Es sei daran erinnert, dass er vor kurzem die Unterstützung Saudi-Arabiens in der Frage der Westsahara erhalten hat. Es ist daher wahrscheinlich, dass Marokko beschließen wird, seine gefangenen Staatsbürgerinnen nicht zu unterstützen, um seinen mächtigen Verbündeten nicht zu verärgern. Das marokkanische Medium Hespress berichtet, dass die Mädchen nach Ablauf ihrer Haftstrafen nach Marokko zurückgeschickt werden sollen.

Diese Frauen sind eklatanten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, darunter willkürliche Inhaftierung, Folter, Diskriminierung und Verweigerung medizinischer Versorgung. Häufig werden sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder wegen friedlicher Meinungsäußerung festgenommen. In willkürlichen Gerichtsverfahren werden sie dann zu langen Haftstrafen verurteilt. Zu den typischen Fällen gehören unter anderem:

– Amina Ba, eine Senegalesin, die zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie ihren gewalttätigen Ehemann in Notwehr getötet hatte.

– Fatoumata Diarra, eine Frau aus Mali, die verhaftet wurde, weil sie vor einer Zwangsheirat geflohen war, und zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt wurde.

– Rukiya Abdirahman, eine Äthiopierin, die wegen unerlaubter Arbeit festgenommen und zu 8 Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Die Situation dieser Frauen und vieler anderer afrikanischer Gefangener in Saudi-Arabien ist alarmierend und erfordert eine internationale Mobilisierung, um ihre sofortige und bedingungslose Freilassung zu fordern. Amnesty International hat die offensichtlichen Verletzungen der Rechte von Frauen in Arabien angeprangert und ruft zu einer Reaktion auf.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Öffentlichkeit auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und Druck auf die saudischen Behörden auszuüben, damit sie die grundlegenden Menschenrechte aller Frauen respektieren. Dies schließt das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Bewegungsfreiheit ein, sowie das Recht auf Rückkehr in ihre Heimatländer. (Quelle: afrik.com)