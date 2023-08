Meinung aus Burkina Faso: Afrika will keinen Krieg für die Demokratie, sondern gegen den Terrorismus

Am 26. Juli 2023 kam es in Niger zu einem Staatsstreich. Dieser Putsch der Generäle, dessen Anführer und Initiator niemand anderes war als der General, der für die Sicherheit des nigrischen Staatschefs zuständig war, hat das Land, die sogenannte Liptako-Gourma-Zone der drei Grenzen zwischen Mali, Burkina Faso und Niger, die gesamte Sahelzone, Westafrika und ganz Afrika in Erwartung und Angst gestürzt. Dies umso mehr, als die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) gleich bei ihrem ersten Treffen mit einer bewaffneten Intervention gegen die putschenden Militärs drohte.

Mehr als drei Wochen nach dieser Machtübernahme erleben Niger und seine beiden Nachbarn Mali und Burkina Faso, die sich an die Seite des neuen Militärregimes gestellt haben, ein Feld von Streitigkeiten, kriegerischen Äußerungen, Evakuierungen von EU-Bürgern, Angriffen auf Botschaften, Ankündigungen, die öffentliche Entwicklungshilfe einzustellen, Kündigungen von Abkommen, Vergeltungsmaßnahmen und Gegenseitigkeitsabkommen.

Wird die ECOWAS ihre Kriegsdrohungen zu Ende führen? Welche Unterstützung wird sie von der Afrikanischen Union (AU) und den Vereinten Nationen (VN) erhalten? Werden die ECOWAS-Staaten, die das verfassungsmäßige, legale und demokratische Regime in Niger wieder einführen wollen, die Zustimmung ihrer jeweiligen Parlamente einholen, um diesen Krieg für die Demokratie zu führen? Wie steht die öffentliche Meinung in Westafrika zu diesem Krieg? Was denken die westlichen Staaten über diesen Versuch, Präsident Mohamed Bazoum zu retten? Welche Strategien verfolgen Frankreich, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, China und Russland?

Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Staatsstreiche Länder nicht voranbringen, sondern Probleme schaffen. Der Putsch in Niger ist ein sehr gutes Beispiel, denn er lässt einen Krieg über unseren Köpfen schweben, in dem sich die Afrikaner gegenseitig umbringen werden. Seit mehr als zwei Wochen ist das Ultimatum der ECOWAS zum 6. August 2023 abgelaufen. Auch wenn die Kriegstreiber ihre Vorbereitungen fortsetzen und sogar ein Datum für die militärische Intervention gewählt haben, muss man sagen, dass die Sache schlecht läuft und das Friedenslager stärker ist und immer stärker wird. Die westafrikanischen Völker glauben mehrheitlich, dass der Hauptfeind die Terrorgruppen sind und dass die politische Instabilität der Sahelländer eine Folge der Aktionen derselben ist.

Die ECOWAS ist durch die bewaffnete Intervention gespalten und durch ihre frühere prinzipienlose Politik geschwächt

Was die Kriegsoption der ECOWAS schwächt, ist, dass sie sie in den anderen Ländern wie Guinea, Burkina und Mali nicht angewandt hat. Zu sagen, dass dies im Fall von Niger der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, zeugt nicht von Prinzipien. Indem sie Staatsstreiche nach Gutdünken behandelt haben, haben sich die Staatschefs der ECOWAS selbst in Gefahr gebracht, und es ist schade, dass sie jetzt mit Niger die Gefahr eines Flächenbrands sehen. In den Ländern, die an vorderster Front stehen, um militärische Truppen nach Niger zu entsenden, gibt es Probleme, die Zustimmung der Institutionen zu erhalten. Allen voran Nigeria unter dem amtierenden Chef der ECOWAS, Bola Ahmed Tinubu. Die Zustimmung des nigerianischen Senats zu erhalten, ist nicht garantiert, da die Senatoren der an Niger grenzenden Föderationsstaaten gegen diesen Krieg sind. In diesen Staaten lebt die gleiche Bevölkerung wie in Niger, insbesondere die Haussa, mit der gleichen Sprache, der gleichen Kultur und Familien auf beiden Seiten.

Natürlich wollen diese Bevölkerungsgruppen nicht hingehen und ihre nigrischen Brüder töten. Kann man ins Ausland gehen, um die Legalität wiederherzustellen, indem man seine eigenen Gesetze verletzt? Diese Frage wird Nigeria, der Elfenbeinküste, Benin, dem Senegal und Guinea-Bissau gestellt, die bereit sind, Truppen nach Niger zu entsenden. Im Idealfall würden diese Länder ein einstimmiges Votum des Parlaments erhalten, um ihre Soldaten in den Kampf im Ausland zu schicken, doch die meisten Oppositionsparteien sind gegen diese Intervention. Wenn man hinzufügt, dass dieser Einsatz der Männer mit einer finanziellen Verpflichtung einhergeht, das Militär aus dem Staatshaushalt nach Niger zu schicken und mindestens 90 Tage lang die Kosten des Krieges zu tragen, ist es nicht selbstverständlich, dass alle Parlamentarier diese außerordentliche, nicht im Haushalt vorgesehene Ausgabe akzeptieren.

Heute ist die ECOWAS in Bezug auf die militärische Option gespalten. Länder wie Kap Verde sind gegen einen Krieg. Togo will ihn nicht und Ghana unterstützt ihn nur mit Lippenbekenntnissen. Welche Legitimität hat diese Intervention unter diesen Umständen? Darüber hinaus muss sie von der Afrikanischen Union und dem UN-Sicherheitsrat bestätigt werden. Die Afrikanische Union hat sie durch ihren Friedens- und Sicherheitsrat nach einer Sitzung am 14. August 2023, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, in gewisser Weise abgelehnt, und die UNO wird nicht königlicher als der König sein, wenn sie sich für einen Krieg entscheidet. Sie befindet sich übrigens derzeit in Niamey zu Verhandlungen mit den putschenden Militärs, ohne dass die ECOWAS und die Afrikanische Union anwesend sind, um ihre Unabhängigkeit von den Ansichten dieser Organisationen zu signalisieren.

Von allen Nachbarn Nigers ist niemand außer Benin und Nigeria für einen Krieg. Der Tschad und Algerien sind gegen eine militärische Intervention, die Niger zu einem zweiten Libyen machen würde. Im Friedenslager gibt es die Organisationen der Zivilgesellschaft, die Angst haben, dass die Militärintervention der schweren Last der Völker der Sahelzone eine weitere Krise und andere Übel hinzufügen wird, insbesondere die religiösen Organisationen und die Stammesführerschaften, die sich gegen eine Militärintervention in Niger ausgesprochen haben. Dazu gehören die Bischofskonferenz von Burkina Faso, Niger, die von Togo und sogar die Vereinigung der katholischen religiösen Führer Westafrikas, das spirituelle Pendant zur ECOWAS, die CEREAO, die sich gegen den Krieg in Niger ausgesprochen hat. Auch die geistlichen und gewohnheitsrechtlichen Führer Nigerias wie der Sultan von Sokoto und die salafistischen Scheichs dieses Landes befürworten den Dialog.

Das Maß ist voll, sagt der Reggae-Mannes von der Elfenbeinküste, Friedensbotschafter Alpha Blondy. Der Krieg ist angekündigt, man spannt die Muskeln an, aber er wird nicht morgen stattfinden, denn es gibt viele Unwägbarkeiten, die nicht in den Händen der Präsidenten liegen, die durch die aufeinanderfolgenden Staatsstreiche verängstigt sind.

Niger, Objekt vieler Begehrlichkeiten, bringt das westliche Lager dazu, sich zu spalten

Erst mit dem letzten Staatsstreich wurde vielen bewusst, welches geostrategische Gewicht Niger hat. Zweitgrößter US-Militärstützpunkt in Bezug auf Investitionen nach Dschibuti. Niger hat zwei Drohnenstützpunkte in Niamey und Agadez und beherbergt 1500 US-Soldaten. Und im Fall einer ECOWAS-Militärintervention spielt jeder seine Interessen aus, und die Amerikaner wollen es sich nicht mit den neuen Machthabern verscherzen und abziehen, um Russland und seiner schwefelhaltigen Kreatur Wagner das Feld zu überlassen. Frankreich hat wieder einmal eine schlechte Partie gemacht. Es stimmt, dass es gegen sie sprach, die ehemalige Kolonialmacht zu sein. Deshalb hätte es sich in Vergessenheit bringen, nicht übermäßig kommunizieren und sich hinter die Erklärungen der Europäischen Union stellen müssen.

Indem sie dies nicht tat, radikalisierte sie die Junta, die die ausländischen Truppen anfangs unterstützte und begrüßte. Frankreich hat es ihr leicht gemacht, indem es ihr half, sich in den Populismus zu stürzen und den Abzug der französischen Truppen zu fordern. Wie auch immer die Krise ausgehen wird, dieser Abzug wird erfolgen. Und durch die Einleitung von Vergeltungsmaßnahmen gegen Mali und Burkina mit der Aussetzung der öffentlichen Entwicklungshilfe, der Visa und der Air-France-Flüge geben die französischen Behörden der Mühle der anti-französischen Ressentiments Nahrung, da diese Maßnahmen nicht zu Beginn der Putsche in diesen Ländern gemäß dem Grundsatz, keine verfassungswidrigen Regime zu unterstützen, ergriffen wurden. Diese Maßnahmen sind kontraproduktiv, da sie nicht auf die Behörden abzielen, sondern auf die Bevölkerung, die jungen Menschen, die nach Ausbildungsmöglichkeiten suchen, die in diesen Ländern nicht vorhanden sind.

Die Vereinigten Staaten hingegen spielen darauf hin, immer im Spiel zu sein, ohne sich selbst ein Eigentor zu schießen. Die Europäische Union wird sich Ende des Monats treffen, um über die Situation in Niger zu entscheiden. Wenn sie nichts überstürzt, wird sie die Schwierigkeit einer militärischen Option sehen und kann sich entscheiden, ob sie in Niger abwesend sein und die afrikanischen Migranten nach Libyen kommen und in Italien landen lassen soll. Russland und Wagner warten darauf, die Kastanien aus dem Feuer zu holen, wenn der Westen Fehler macht. Die Chinesen, die still und leise Geschäfte machen, haben die Ölquellen in Niger, sie sollten den Bau der längsten Ölpipeline Afrikas ohne den Staatsstreich fertigstellen. Sie unterbrachen die Arbeiten wie die am Kandadji-Staudamm und evakuierten ihre Staatsbürger. Die Welt hatte sich in Niger wegen seiner Ressourcen versammelt, doch die Nigerianer gehörten nach wie vor zu den ärmsten Menschen der Welt.

Dieser Staatsstreich der Generäle hat es nicht geschafft, die Kapitulation des Staatschefs Mohamed Bazoum zu erzwingen, der als Kämpfer Widerstand gegen seinen Leibwächter leistet, dem es schwerfällt, alle Hebel der Macht auf nationaler und internationaler Ebene in die Hand zu bekommen. Auf nationaler Ebene agitiert er einen Prozess wegen Hochverrats, der nach dem nigrischen Strafgesetzbuch mit der Todesstrafe geahndet wird. Die ECOWAS muss sich sagen, dass niemand sich auf seine eigenen Schandtaten berufen kann, und den Faden des Dialogs mit der nigrischen Junta neu knüpfen, um Übergänge wie in Mali, Burkina und Guinea zu erreichen. Es kann vorkommen, dass Staatschefs sich irren. Mit ihrer übereilten Entscheidung für eine militärische Intervention haben sich die Staatschefs der ECOWAS schlecht inspirieren lassen. Sie werden der Glaubwürdigkeit der Organisation großen Schaden zugefügt haben. (Quelle: lefaso.net)