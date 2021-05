Meinung: Der wirkliche New Deal mit Afrika besteht darin, der Ausplünderung und dem Neokolonialismus ein Ende zu setzen!

Am 18. Mai fand in Paris ein Gipfeltreffen statt, bei dem mehrere afrikanische Staatschefs, Europavertreter und Vertreter internationaler Finanzinstitutionen um Präsident Macron versammelt waren. Das Ziel dieses Treffens war es, neue Finanzierungsquellen für den Kontinent zu finden. Der von Macron angepriesene New Deal, der als innovative Lösung präsentiert wird, steht in Wirklichkeit im Einklang mit der neoliberalen Politik, die weitgehend für die strukturellen Schwächen der afrikanischen Volkswirtschaften verantwortlich ist.Frankreich war am Dienstag, den 18. Mai, auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Gastgeber eines Gipfeltreffens zur Finanzierung der afrikanischen Volkswirtschaften südlich der Sahara, an dem rund fünfzehn afrikanische Staatschefs sowie europäische Vertreter und internationale Finanz- und Handelsinstitutionen wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die Welthandelsorganisation (WTO) teilnahmen. Das offizielle Ziel war es, einem Kontinent zu helfen, für den sich die Pandemie vor allem in Form einer schweren Wirtschaftskrise ausgewirkt hat, die noch schlimmer ist als die von 2008. So schrumpfte das BIP erstmals seit 25 Jahren um 2,1 %, aber auch die ausländischen Direktinvestitionen und die Überweisungen aus der Diaspora, die eine der Hauptfinanzierungsquellen des Kontinents darstellen und mindestens doppelt so hoch sind wie die offizielle Entwicklungshilfe, gingen zurück. Nach Angaben des IWF könnten diese Länder bis 2023 eine Finanzierungslücke von 290 Milliarden US-Dollar haben, während sie bis 2025 möglicherweise 425 Milliarden US-Dollar benötigen, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen.

Dies hat unweigerlich schlimme soziale Folgen: Während die Armut auf dem Kontinent seit zwei Jahrzehnten stetig zurückgeht, könnten nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) bis Ende dieses Jahres mehr als 39 Millionen zusätzliche Afrikaner unter die Grenze der extremen Armut (1,90 Dollar pro Tag) fallen, was zusätzlich zu den 30 Millionen des letzten Jahres eine Gesamtzahl von 465 Millionen Menschen oder fast 35 % der Bevölkerung des Kontinents bedeuten würde.

Angesichts dieser Situation und dieser Aussichten war das Prinzip eines Gipfels, der Afrika gewidmet ist, nicht ohne Sinn und konnte die vielen Appelle des vergangenen Jahres, auch von Seiten der afrikanischen Zivilgesellschaften, aufgreifen. Abgesehen davon, dass dies seit Beginn der globalen Gesundheitskrise nicht das erste Mal ist, dass der französische Präsident so tut, als würde er für Afrika plädieren. Vor etwas mehr als einem Jahr forderte er wiederholt einen „massiven Erlass“ der afrikanischen Schulden. In Wirklichkeit ist jedoch klar, dass Frankreich nicht aufgehört hat, in die entgegengesetzte Richtung zu arbeiten.

Diesmal wollte Emmanuel Macron mit dem neuen Gipfel „einen New Deal für die Finanzierung Afrikas“ auf die Beine stellen, der auf „zutiefst innovativen Lösungen“ basiert. Sollten wir den französischen Präsidenten wirklich beim Wort nehmen? Man mag es bezweifeln. Die angedachten Lösungen haben nichts „Innovatives“, sie entsprechen den jahrzehntelang praktizierten Heilmitteln, die für die strukturellen Schwächen der afrikanischen Länder verantwortlich sind. Insbesondere haben sie sie in ein verheerendes und wenig einträgliches extraaktivistisches Modell eingesperrt, das sie zudem abhängig und extrem anfällig für exogene Schocks macht, wie wir kürzlich wieder beim Verfall der Rohstoffpreise gesehen haben.

Dieser Macronsche „New Deal“ ist eine Abwandlung des „Pariser Konsenses“, den der französische Präsident im November letzten Jahres in einem Gespräch auf dem Grand Continent vorstellte. Wie so oft bei Emmanuel Macron werden die gleichen alten liberalen Rezepte unter einer Verpackung aufgetischt: In diesem Fall geht es trotz der Dementis darum, das Schicksal der afrikanischen Volkswirtschaften noch mehr in die Hände von Privatinteressen und der Finanzwelt zu legen. Man kann sich vorstellen, dass es ihnen nicht in erster Linie um Philanthropie oder das öffentliche Interesse geht, sondern um die Rendite ihrer Investitionen. Eines der Mittel der Wahl für diese Politik sind öffentlich-private Partnerschaften (PPP), Vereinbarungen, bei denen die Finanzierung und das Management öffentlicher Dienstleistungen privaten Anbietern anvertraut werden.

In Europa verpönt, insbesondere vom Europäischen Rechnungshof (ECA), für den sie „nicht als wirtschaftlich tragfähige Option für die Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturen angesehen werden können“, und in Frankreich, wo der Rechnungshof ihre Kosten und „ihre finanzielle Unnachhaltigkeit“ geißelte, was die Regierung von Emmanuel Macron dazu veranlasste, sich von ihnen loszusagen, werden PPPs dennoch weithin gefördert, auch von Frankreich, durch die französische Entwicklungsagentur (AFD), in afrikanischen Ländern.

Hinter der Rhetorik, die vorgibt, modern zu sein, verbirgt sich vielmehr eine archaische Vision von Entwicklung. Diejenige, die seit Harry Trumans Antrittsrede im Januar 1949 vorherrscht und die sie auf eine wirtschaftliche und buchhalterische Dimension reduziert, die den Ländern des Nordens eine messianische Zielsetzung gegenüber denen des Südens verleiht und die „zivilisierende Mission“ der Kolonialzeit ablöst. Die Logik, die dem Pariser Gipfel zugrunde liegt, ist nicht nur gefährlich für die afrikanischen Länder, sondern vermeidet auch sorgfältig, die tiefen und primären Ursachen ihrer katastrophalen Situation anzusprechen und zu hinterfragen.

Die Grundlagen, auf denen dieser Gipfel basierte, verhießen aus Sicht der afrikanischen Bevölkerung nichts Gutes für seinen Erfolg. Zumal von einer Bekämpfung der Ursachen der afrikanischen Katastrophe keine Rede sein konnte. Natürlich könnte man zu Recht darauf hinweisen, dass die katastrophale Situation, in der sich die meisten afrikanischen Länder befinden, zu einem großen Teil damit zusammenhängt, dass sie unter der schlechten Regierungsführung von Führern leiden, die oft illegitim und in erster Linie von ihren eigenen Interessen getrieben sind, aber tatsächlich lässt sich diese Situation der extremen Schwäche in erster Linie durch die säkulare Geschichte der Konstruktion von Mechanismen der Beherrschung und Ausbeutung durch die Großmächte erklären.

Frankreich ist ein wichtiger Akteur in dieser dunklen afrikanischen Geschichte. Nach den Perioden des Sklavenhandels und dann der Kolonisierung beschloss es schließlich, seinen ehemaligen Kolonien die Unabhängigkeit zu geben, aber nicht ohne sicherzustellen, dass sie unter ihrer Herrschaft blieben, damit sie sie weiterhin ausbeuten und ausplündern konnte, insbesondere indem sie ihnen eine ganze Reihe von leoninischen Abkommen auferlegte, die als Kooperationsabkommen bekannt sind. Die umstrittensten davon sind diejenigen, die sich auf Verteidigung, Rohstoffe und strategische Produkte sowie auf wirtschaftliche, monetäre und finanzielle Beziehungen beziehen. Diese Abkommen entzogen den ehemaligen Kolonien die wichtigsten Attribute der Souveränität zum fast ausschließlichen Nutzen Frankreichs. Erstens gaben sie Frankreich die Kontrolle und den privilegierten, sogar eindeutig missbräuchlichen Zugang zu ihren natürlichen Ressourcen. Zweitens garantierten sie Frankreich auch privilegierte Absatzmärkte und eine fast vollständige Kontrolle über die Währungspolitik dieser Länder durch den CFA-Franc, zu dessen Übernahme als Währung es durch diese Abkommen verpflichtet ist: Dies ermöglicht Frankreich die Kontrolle der Währungspolitik dieser Länder zum Vorteil insbesondere seiner multinationalen Unternehmen, die so vor Wechselkursrisiken geschützt werden. Schließlich machten diese Abkommen Frankreich zu ihrem exklusiven Lieferanten für militärische Ausrüstung und die Ausbildung ihrer Armeen; sie erlaubten ihm auch, militärisch zu intervenieren, wie es ihm gefiel, entsprechend seinen Interessen, was es bei mehreren Gelegenheiten tat. Mit der Komplizenschaft korrupter lokaler Eliten und Führer, die von Frankreich installiert oder an der Macht gehalten wurden, um ihre ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten, bildeten diese Abkommen die Grundlage einer neokolonialen Ordnung, Françafrique, ein nebulöses Geflecht wirtschaftlicher, politischer und militärischer Beziehungen zum Nachteil der lokalen Bevölkerungen.

Diese asymmetrischen Beziehungen zu Frankreich sind Teil eines neoliberalen globalen Kontextes, in dem afrikanische Länder gezwungen werden, Freihandelsabkommen zu unterzeichnen, die für ihre Volkswirtschaften verheerend sind, wie die mit der Europäischen Union, die versucht, eine tödliche Handelspolitik zu vertiefen, deren einzige wirkliche Gewinner die multinationalen Konzerne und die Banken sind, vor allem durch die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs), die von den Afrikanern schnell in „Abkommen zur wirtschaftlichen Verarmung“ umbenannt wurden. Mit aktiver Komplizenschaft der internationalen Handels- und Finanzinstitutionen, insbesondere des IWF, der Weltbank und der WTO, werden diese Handelsabkommen zunehmend mit skurrilen Investitionsabkommen gekoppelt, die die Vorherrschaft der multinationalen Konzerne über die Staaten verstärken.

Die Auswirkungen dieser Politik sind auf wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und politischer Ebene katastrophal. Erstens schwächen sie die afrikanischen Volkswirtschaften sowohl auf der makro- als auch auf der mikroökonomischen Ebene erheblich, verstärken die strukturelle Abhängigkeit und verschlimmern die Defizite in der Handels- und Zahlungsbilanz. Zweitens erhalten sie die Massenarbeitslosigkeit aufrecht, entwickeln große Arbeitsplatzunsicherheit, zerstören landwirtschaftliche Aktivitäten und verstärken soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten erheblich. Darüber hinaus fördern sie die Monopolisierung natürlicher Ressourcen zum Nutzen multinationaler Konzerne, was zu einer erheblichen Verschlechterung der Umwelt führt, immer zum Nachteil der lokalen Bevölkerung. Schließlich hält diese neoliberale Politik einen antidemokratischen Teufelskreis aufrecht. Einerseits werden sie umso mehr angewandt, wenn die afrikanischen Führer nicht legitimiert sind und ihre Interessen eher mit denen französischer und europäischer Kapitalisten übereinstimmen als mit denen ihres Volkes. Andererseits tragen sie dazu bei, ihre Macht und ihre antidemokratischen Praktiken zu festigen.

Französische und europäische multinationale Konzerne genießen nicht nur offene Märkte, deren Reichtum sie plündern und billige Arbeitskräfte ausbeuten können, während sie von starken Schutzmechanismen profitieren, die die Exportkapazitäten afrikanischer Länder begrenzen, sondern sie profitieren auch von einem internationalen Steuersystem, das von den Ländern des Nordens eingerichtet wurde und ihnen eine intensive Steuerhinterziehung ermöglicht. Nach Angaben der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (UNECA) verliert der Kontinent etwa 60 Milliarden US-Dollar, nach dem jüngsten Bericht der Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) sogar 76 Milliarden US-Dollar an „illegalen Finanzströmen“: Das sind vor allem von multinationalen Konzernen abgezweigte Steuermittel und weit mehr als der jährliche Schuldendienst der afrikanischen Länder. Vor allem sind es genauso viele Einnahmen, die nicht zur Finanzierung von Gesundheits- oder Bildungsinfrastrukturen dienen.

Eine der Säulen dieses Raub- und Herrschaftssystems des Neoliberalismus sind die Schulden. Einerseits zwingt dieses System die afrikanischen Länder dazu, sich massiv zu verschulden. Andererseits erleichtert die massive Verschuldung dieser Länder ihre Ausplünderung. Für dieses Wissen haben sie einen hohen Preis bezahlt, zum Beispiel mit den von den Bretton-Woods-Institutionen auferlegten Strukturanpassungsplänen, die zur Privatisierung ihrer wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen und vieler ihrer natürlichen Ressourcen führten und sie gleichzeitig schwächten. Der Großteil der lokalen Bevölkerung hat keinen Nutzen von diesen Plänen, obwohl sie die Last dieser illegitimen Schulden trägt. Für die meisten afrikanischen Länder wird es umso schwieriger sein, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, als sie zu Beginn der Pandemie bereits die Anfänge einer Schuldenkrise erlebten, da sich die Verschuldung in der letzten Dekade mehr als verdoppelt hatte.

Ein weiteres Instrument dieses neokolonialen Systems ist die falsch benannte offizielle Entwicklungshilfe. Abgesehen von der Tatsache, dass sie größtenteils in Form von Krediten erfolgt, ist sie oft an die Anwendung der oben beschriebenen neoliberalen Politiken gebunden und hat somit die gleichen Auswirkungen. Sie kann auch darauf gerichtet sein, vor allem die wirtschaftlichen Interessen des Gebers zu begünstigen oder Druck auf den Schuldner auszuüben, in einer Weise zu handeln, die seinen Interessen zuwiderläuft. Ihre Buchführung umfasst auch allzu oft Aktionen, die keinen offensichtlichen Bezug zur Entwicklung haben (bestimmte Militärausgaben, interne Ausgaben im Zusammenhang mit der Migrationspolitik usw.) oder einfache Buchhaltungsspielchen, die zu keinem Geldtransfer führen, wie z.B. die Streichung von unhaltbaren Schulden.

Diese Bedingungen der extremen Verarmung von Ländern, die dennoch sehr reich an natürlichen Ressourcen sind, führen dazu, dass eine große Anzahl ihrer Bürger ihr Leben für gefährliche Migrationen, auch nach Europa, riskieren. Sie tragen auch zur Destabilisierung bei, indem sie interne Konflikte anheizen und die Rekrutierung von kriminellen und sogar terroristischen Gruppen erleichtern.

Der wirkliche New Deal, der wirkliche neue Deal, wird darin bestehen, die Beziehungen zu Afrika zu verändern.

Ohne tiefgreifende und radikale Veränderungen sind dieser Pariser Gipfel zur Finanzierung afrikanischer Volkswirtschaften, ebenso wie der nun auf den nächsten Oktober verschobene „Afrika-Frankreich“-Gipfel in Montpellier sowie die großen Erklärungen Emmanuel Macrons, nichts weiter als Augenwischerei, plumpe Manöver, die es Frankreich ermöglichen sollen, seinen Einfluss und seine Vorherrschaft auf dem afrikanischen Kontinent aufrechtzuerhalten und sogar auszuweiten, während es auf heimischem Boden zunehmend mit seinen üblichen Rivalen sowie mit neuen Mächten, insbesondere asiatischen, konkurriert.

Wenn Emmanuel Macron wirklich will, dass der Pariser Gipfel am 18. Mai oder der in Montpellier im nächsten Oktober und all ihre Avatare etwas anderes sind als große Kommunikations- und Selbstdarstellungsoperationen, dass sie dazu dienen, neue Beziehungen und eine neue Partnerschaft mit Afrika aufzubauen, die auf soliden Grundlagen beruhen, müsste er schnell verschiedene Entscheidungen treffen.

So könnte er bereits im April 2020 seine eigene Forderung nach einem „massiven Schuldenerlass“ umsetzen. Abgesehen von einigen Notfallmaßnahmen ist der wichtigste Finanzmechanismus, der den Ländern des Südens bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie hilft, die Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Die allgemeine Meinung, auch die der G20, der Weltbank und des IWF sowie Frankreichs selbst, ist jedoch, dass diese Initiative den Auswirkungen der Pandemie überhaupt nicht gewachsen ist. Selbst der IWF hat inzwischen die Notwendigkeit erkannt, größere Schuldenstreichungen in Betracht zu ziehen. Frankreich könnte nicht nur mit einem signifikanten Erlass der 14 Milliarden Euro Schulden der afrikanischen Länder, ein Beispiel geben, sondern auch sein Gewicht und seinen Einfluss innerhalb des Pariser Clubs, der G20, des IWF oder der Weltbank und anderer internationaler Foren nutzen, um diese Lösung sowohl für bilaterale als auch multilaterale Schulden zu fördern. Diese Annullierungen sollten auch die privaten Gläubiger betreffen, damit die Schuldnerländer wirklich davon profitieren. Diese Stornierungen wären nicht nur durch die aktuelle globale Krise gerechtfertigt, sondern auch, weil große Teile dieser Schulden illegitim sind, wie die des Sudan, die am Tag vor dem Pariser Gipfel Gegenstand einer internationalen Konferenz waren.

Eine Anerkennung des illegitimen Charakters der meisten seiner Schulden durch Frankreich muss Hand in Hand gehen mit der Anerkennung seiner eigenen Schulden gegenüber afrikanischen Ländern, insbesondere seiner ökologischen und kolonialen Schulden, die mit der vergangenen und gegenwärtigen Ausbeutung und Plünderung ihrer menschlichen und natürlichen Ressourcen sowie deren ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen verbunden sind. Logischerweise sollte die Anerkennung dieser Schulden das Recht auf Reparationen oder Entschädigungen für diese Länder eröffnen. Frankreich sollte zum Beispiel die Abschaffung der offiziellen Entwicklungshilfe in ihrer jetzigen Form fordern und sie durch einen „Beitrag zur Wiedergutmachung und Solidarität“ ersetzen, von dem ein Schuldenerlass ausgeschlossen wäre und der die Form von Spenden annehmen würde, die nicht an Bedingungen geknüpft sind. Die Programmierungsvorlage zur solidarischen Entwicklung und zum Kampf gegen globale Ungleichheiten, die der Senat in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai, wenige Stunden vor diesem Pariser Gipfel, verabschiedet hat, zeigt, dass es leider nicht in diese Richtung gehen wird.

Als neues Mitglied im UN-Menschenrechtsrats seit Anfang des Jahres muss Frankreich jede Initiative unterstützen und sogar anführen, die uns daran erinnert, dass Handel und Finanzen nicht Vorrang vor den Menschenrechten haben dürfen, wie wir es in Afrika und anderswo noch allzu oft erleben. Auf der Ebene der Europäischen Union muss Frankreich die Empfehlungen zur Sorgfaltspflicht und zur Unternehmensverantwortung, für die das Europäische Parlament im vergangenen März gestimmt hat, voll und ganz unterstützen: Es muss sein Gewicht nutzen, um sicherzustellen, dass die Europäische Kommission sie in eine Richtlinie umsetzt, ohne sie zu verwässern, und dass der Rat, der die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten vertritt, ihre Annahme nicht blockiert. Auf internationaler Ebene muss Frankreich auch den Entwurf eines internationalen Abkommens unterstützen, das multinationale Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte und der Umwelt verpflichtet und das derzeit in der UNO diskutiert wird. Frankreich kann sich auch für eine Revision der neoliberalen Handelspolitik der EU einsetzen, indem es insbesondere das Ende der EPAs unterstützt, der Freihandelsabkommen, die die Europäische Union vor allem den afrikanischen Ländern aufzwingen will und die eine große Gefahr für deren Landwirtschaft und Wirtschaft darstellen.

Wir müssen auch dem gegenwärtigen internationalen Steuersystem – das von den Ländern des Nordens eingerichtet und verteidigt wird – ein Ende setzen, das es den multinationalen Unternehmen ermöglicht, mit der Komplizenschaft von Steueroasen, die ebenfalls bekämpft werden müssen, Praktiken anzuwenden, die sowohl den Staaten des Südens als auch denen des Nordens erhebliche Ressourcen entziehen. Das Ende dieses Systems muss mit der Abschaffung der illegitimen Schulden der afrikanischen Länder verbunden werden, damit die so wiedergewonnenen Mittel nicht für ihre Rückzahlung, sondern für ihre Bedürfnisse verwendet werden.

Jenseits dieser wirtschaftlichen, kommerziellen oder finanziellen Fragen erfordert ein echter „New Deal“ Frankreichs zugunsten Afrikas das Durchtrennen der Nabelschnur. Wenn er ernsthaft und aufrichtig ist, könnte Emmanuel Macron mindestens zwei starke Maßnahmen ergreifen.

Die erste wäre die Rückgabe der Währungssouveränität an seine ehemaligen Kolonien durch die Abschaffung des CFA-Franc. Diesmal aber wirklich. Das angebliche Ende des CFA-Franc (nur für die 8 Mitgliedsstaaten der UEMOA, Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion), das von der Nationalversammlung und dann vom Senat im letzten Dezember und Januar beschlossen wurde, grenzt an eine Farce. In der Tat hat Emmanuel Macron damit nur versucht, die Aufmerksamkeit abzulenken, indem er mit der Namensänderung in ECO winkte, um den Leuten weiszumachen, dass er wirklich zwei der von den Afrikanern am meisten angeprangerten Bestimmungen des CFA-Franc-Systems abgeschafft habe, nämlich die französische Vertretung in den Entscheidungsgremien und das Betriebskonto, während beide in Wirklichkeit in anderen Formen beibehalten werden. Ganz zu schweigen davon, dass keine der anderen grundlegenden Bestimmungen dieses Systems angetastet wurden. Kurzum, in der Substanz hat sich nichts geändert: Frankreich behält die Kontrolle über diese Währung.

Die andere starke Maßnahme wäre, die Unterstützung von Diktatoren und illegitimen Regimen einzustellen. Leider scheint Emmanuel Macron auch hier nicht nahe daran zu sein, diesen Weg einzuschlagen. Vor weniger als einem Monat hat er öffentlich einen militärischen und institutionellen Putsch im Tschad gebilligt. Und unter den etwa fünfzehn Staatsoberhäuptern, die zum Pariser Gipfel eingeladen wurden, sind einige weit davon entfernt, Modelle der Demokratie zu sein. Der problematischste Fall unter den Ländern der Sub-Sahara-Zone ist sicherlich der von Denis Sassou Nguesso. Vor knapp zwei Monaten hat der seit 36 Jahren an der Macht befindliche kongolesische Staatschef nach einer unheimlichen Wahlfarce und um den Preis massiver Menschenrechtsverletzungen offiziell eine neue Präsidentschaftswahl im ersten Wahlgang mit fast 90% der Stimmen gewonnen. Darüber hinaus ist die Republik Kongo eines der schlimmsten Beispiele in Afrika für die katastrophale Verwaltung des Reichtums und der Ressourcen des Landes, von denen der größte Teil abgezweigt wird, sehr oft zu Gunsten französischer Privatinteressen. Es ist schwer zu verstehen, warum Emmanuel Macron von 54 afrikanischen Staatsoberhäuptern ausgerechnet einen zu diesem Pariser Finanzgipfel einlud, der in Frankreich in der „Biens mal acquis“-Affäre angeklagt sind, einer Affäre, in der es um diese illegalen Finanzströme geht, die eben dazu beitragen, die Finanzierungskapazitäten der afrikanischen Volkswirtschaften tiefgreifend und massiv zu untergraben. Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des IWF, die ebenfalls an diesem Gipfel teilnahm, muss sich darüber ebenfalls gewundert haben, denn vor einem Monat schickte sie dem kongolesischen Präsidenten eine Mitteilung über die Verweigerung von Finanzhilfe, eben wegen schlechter Regierungsführung.

Am Ende kann man sich angesichts der eklatanten Schwäche seiner Ergebnisse fragen, ob es nicht die erste „innovative“ Maßnahme zur Finanzierung eines nachhaltigen Aufschwungs in Afrika gewesen wäre, diesen Pariser Gipfel online zu organisieren und so wertvolle Ressourcen zu sparen. Was die afrikanischen Länder von Frankreich brauchen, ist nicht Kommunikation oder ein New Deal, sondern die Förderung und Verteidigung eines wirklichen New Deals: die einer wirklichen Unabhängigkeit für Afrika in einer Welt, die nicht mehr auf einem Wirtschaftssystem basiert, das von Natur aus Träger von gravierenden Ungleichheiten, von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen zum Nachteil der Menschen und des Planeten ist. (Quelle : Association Survie)