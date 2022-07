Mercer-Rankingliste 2022: Welche Stadt Afrikas ist die teuerste?

Das US-Vermögensverwaltungsunternehmen Mercer hat vor kurzem die Ausgabe 2022 seiner weltweiten Rangliste der teuersten Städte veröffentlicht. 209 Städte werden in dem Bericht aufgeführt, darunter 44 afrikanische Städte.

In der 28. weltweiten Rangliste der teuersten Städte von Mercer liegt Bangui, die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, knapp vor Libreville (Gabun) und Victoria (Seychellen). In Westafrika sind die drei teuersten Städte Lagos, Dakar und Abidjan.

Die Rangliste basiert auf Daten, die im März 2022 erhoben wurden. Hintergrund ist die weltweite Inflation, die die Rohstoffpreise auf dem internationalen Markt in die Höhe getrieben hat, was in mehreren afrikanischen Ländern zu höheren Lebens- und Wohnkosten geführt hat.

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) berichtet beispielsweise, dass die Inflation in der Zentralafrikanischen Republik, die auch mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen hat, im Jahr 2021 über 4 % liegt. Es wird erwartet, dass sie in diesem Jahr auf diesem Niveau bleibt. Obwohl die Inflation im Vergleich zu Ländern wie Nigeria, Kenia oder Ghana niedrig ist, liegt sie in der CEMAC-Region über der 3-Prozent-Grenze.

Nach den drei oben genannten Städten befinden sich die zehn teuersten afrikanischen Städte hier: 4. Dschibuti (Platz 41 weltweit), 5. Kinshasa (Platz 53), 6. Lagos (Platz 55), 7. Luanda (Platz 64), 8. Dakar (Platz 65), 9. Abidjan (Platz 68) und 10. Brazzaville (Platz 74 weltweit).

Die Rangliste berücksichtigt mehrere Kriterien, darunter die Kosten für Unterkunft, Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung. Sie vermittelt Expatriates eine Vorstellung vom Lebensstandard in den bewerteten Städten. Als Vergleichsmaßstab dient New York City. (Mercer, Foto: Afrika Force from South Africa)