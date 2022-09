Mitglied des Europaparlaments darf nicht nach Marokko einreisen

Cornelia Ernst MdEP, die die Ereignisse vom 24. Juni 2022, als rund 2.000 Afrikaner den Grenzzaun überwinden wollten, um in die spanische Enklave Melilla zu gelangen, was zu zahlreichen Todesfällen und Verletzten geführt hatte, untersuchen wollte, wurde die Einreise verweigert, als sie in umgekehrter Richtung von Melilla aus dorthin einreisen wollte.

Die LINKEN-Abgeordnete teilte dies empört auf twitter mit (HIER das Video) und erklärte u.a., sie wolle dieses Einreiseverbot im Europäischen Parlament zur Sprache bringen.