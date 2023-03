Nigeria hat seinen neuen Präsidenten

Vier Tage dauerte die Auszählung, bis die INEC, die nigerianische Wahlkommission, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom Samstag veröffentlichte. Ohne große Überraschung ging der Sieg an einen der beiden Hauptfavoriten, den Kandidaten der Regierungspartei, Bola Tinubu.

Asiwaju Bola Ahmed Tinubu heißt der neue Präsident der Bundesrepublik Nigeria. Am gestrigen Mittwoch, dem 1. März 2023, veröffentlichte die Wahlkommission INEC die Ergebnisse, aus denen der Kandidat der APC, der Partei von Muhammadu Buhari, als Sieger hervorging. Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Lagos konnte auf nationaler Ebene mehr Stimmen als seine Konkurrenten und in zwei Dritteln der 36 Bundesstaaten der nigerianischen Föderation mindestens 25% der Stimmen auf sich vereinen. Er erhielt 8,8 Millionen Stimmen gegenüber 6,9 Millionen für Atiku Abubakar von der PDP und 6,1 Millionen für Peter Obi.

Die Rückschläge in Kano, Abuja und sogar in Lagos, wo er Gouverneur war, sowie die fragwürdige Bilanz seiner Partei, der APC, nach den zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten von Muhammadu Buhari konnten Bola Tinubu also nicht daran hindern, den Sieg in der am stärksten umkämpften Wahl in der Geschichte Nigerias seit der Rückkehr zur Demokratie zu erringen.

Vorgestern forderten die Oppositionskandidaten eine Annullierung und Wiederholung der Wahl wegen „massiven“ Betrugs. Die INEC wies diese Forderung zurück und forderte die Oppositionskandidaten auf, die Gerichte anzurufen, wenn sie dies für notwendig erachteten. Die ECOWAS ihrerseits forderte die INEC auf, „die transparente Bekanntgabe der Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu beschleunigen, um Ängste und Spannungen abzubauen“.

Der neue Präsident, ein alter Hase in der nigerianischen Politik, ist sich gewiss der enormen Aufgabe bewusst, die auf ihn wartet. Vor allem, da sein Vorgänger und Parteifreund Muhammadu Buhari keine glänzende Bilanz hinterlassen hat. Energiekrise, Sicherheitskrise und Währungskrise – die Folge einer riskanten Währungsreform – sind die wichtigsten Baustellen, die er so schnell wie möglich in Angriff nehmen muss.

(Quelle: afrik.com, Bild: INEC)