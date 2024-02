Nigeria: Monarch erschossen, Ehefrau entführt

Bewaffnete Angreifer haben einen traditionellen Herrscher erschossen und seine Frau sowie eine weitere Person im Südwesten Nigerias entführt, so die Behörden. Bei dem Opfer handelt es sich um Segun Aremu, einen pensionierten Armeegeneral und Monarchen, der den angesehenen Titel Olukoro von Koro trägt. Der Angriff ereignete sich am Donnerstagabend, als die Angreifer gewaltsam in den Palast eindrangen, berichtet africanews.

Die Identität und die Motive der Angreifer sind nach wie vor unklar, und die Behörden rätseln, wieso kein Lösegeld für die Freilassung der Entführten gefordert wird. Dieser tragische Vorfall folgt den jüngsten Forderungen nach einem Notstand, um die eskalierenden Sicherheitsprobleme in der Region anzugehen. Etwa 50 zivilgesellschaftliche Gruppen haben Präsident Bola Tinubu aufgefordert, den Notstand auszurufen, da die Zahl der Entführungen seit seinem Amtsantritt im Mai auf über 1.800 gestiegen ist. Die Forderung nach entschlossenem Handeln erfolgt im Zuge der zunehmenden Unsicherheit und unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines Eingreifens.

Gouverneur AbdulRahman AbdulRazaq brachte seine Empörung über die Ermordung von Olukoro von Koro im Bundesstaat Kwara zum Ausdruck und verurteilte die Tat als „rücksichtslos, schockierend und abscheulich“. Er versicherte der Öffentlichkeit, dass die Behörden entschlossen sind, die Täter zu fassen, und dass eine Fahndung durch die Polizei im Gange ist.

Dieser erschütternde Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von Entführungen in der Region. Anfang der Woche hatten Entführer im Bundesstaat Ekiti fünf Schulkinder und vier Lehrer in ihre Gewalt gebracht und für ihre Freilassung ein Lösegeld von 100 Millionen Naira (110.000 Dollar; 87.500 Pfund) gefordert. Außerdem wurde ein hoher Regierungsbeamter in Abujas Vorort Bwari entführt, was den alarmierenden Trend krimineller Aktivitäten in städtischen Gebieten widerspiegelt.

Die düstere Realität von Entführungen zur Erlangung von Lösegeld hat sich in Nigeria verschärft, wobei bewaffnete Banden es auf verschiedene Bevölkerungsgruppen abgesehen haben, darunter Reisende, Studenten und Einwohner sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten. Die Dringlichkeit, dieser wachsenden Bedrohung zu begegnen, hat einen kritischen Punkt erreicht, der rasche und umfassende Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger des Landes erfordert.