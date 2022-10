Online-Infoveranstaltung: Berufserfahrung in Afrika sammeln: das Deutsch-Afrikanische Jugendwerk macht’s möglich!

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, informiert die Handwerkskammer Münster um 18 Uhr gemeinsam mit dem Deutsch-Afrikanischen Jugendwerk (DAJW) in einer Online-Informationsveranstaltung über die Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten von Auszubildenden und jungen Fachkräften in Ländern Afrikas.

Das DAJW unterstützt Junghandwerker:innen zwischen 18 und 30 dabei, einen Hospitationsplatz in einem afrikanischen Land zu finden. Dort werden gemeinsam mit afrikanischen Kolleg:innen Projekte aus dem entsprechenden Fachgebiet umgesetzt.

