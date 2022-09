Online Screening: Video-Installation next …II (Mali/Island)

In dem Videotanzprojekt „next …II (Mali/Island)“ von Janne Gregor treten die Tanzkünstlerinnen Charmene Pang und Kettly Noël durch performative Videobriefe in einen Dialog. Angesiedelt in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten, Kettly Noël in Bamako/Mali und Charmene Pang in Reykjavík/Island, beschäftigen sich die Künstlerinnen mit den Erdböden und dem Klima der beiden Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das eine Land schrumpft, das andere dehnt sich aus – auseinanderdriftende Erdplatten und die verdrängende Wüste.

HIER können Sie sich das Video anschauen.