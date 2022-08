DR Kongo: Kinshasa überholt Paris als größte französischsprachige Stadt der Welt

Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, ist die größte französischsprachige Stadt der Welt und hat damit die französische Hauptstadt Paris überholt. Abidjan, Casablanca und Ouagadougou folgen. Dies bestätigen ein von „Demographia World Urban Areas“ veröffentlichter Bericht und die Zahlen der OMF, der Weltorganisation der Frankophonie.

Kinshasa hat über 13 Millionen Einwohner:innen, von denen laut der OMF etwas mehr als die Hälfte französischsprachig sind (51%), und liegt damit vor Paris, das mit seinen Vororten 11 Millionen Einwohner zählt. Es folgen Abidjan mit 5,4 Millionen Einwohnern, Yaoundé (4,6 Mio.), Casablanca (4,3 Mio.), Ouagadougou (3,8 Mio.), Algier, Dakar und Montreal mit jeweils etwas mehr als 3,7 Millionen Einwohnern.

Die afrikanischen Städte sind aufgrund ihrer starken Entwicklung diejenigen, in denen die Frankophonie am stärksten wächst. Mit 320 Millionen Französischsprachigen ist Französisch heute die am fünfthäufigsten gesprochene Sprache der Welt. Prognosen gehen davon aus, dass sie in den nächsten 30 Jahren in die Spitzengruppe der drei führenden Sprachen katapultiert wird. (Quelle: afrik.com)