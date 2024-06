Russland zwingt Tausende afrikanischer Migranten und Studenten, sich an seinem Krieg gegen die Ukraine zu beteiligen und seine Streitkräfte für die Offensive in der Region Charkiw zu verstärken, so die Einschätzung europäischer Beamter. Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben russische Beamte damit gedroht, die Visa afrikanischer Arbeitsmigranten und Studenten nicht zu verlängern, wenn sie sich nicht den russischen Streitkräften anschließen würden.

Einem europäischen Beamten zufolge wurde einigen afrikanischen Arbeitnehmern sogar mit Abschiebung gedroht, wenn sie sich nicht bereit erklären, in der Ukraine zu kämpfen. Andere haben auf die Bestechung russischer Beamter zurückgegriffen, um sich aus dem Konflikt herauszuhalten.

Ein anderer europäischer Beamter erklärte, dass die russische Praxis, Migranten und Studenten unter Zwang in den Kampf zu schicken, auf frühere Zeiten des Krieges zurückgeht.

Die Tatsache, dass Russland auf einen Zermürbungskrieg setzt, hat dazu geführt, dass es immer wieder auf seine Gefangenenpopulation zurückgreift, um seine Kriegsanstrengungen zu finanzieren.

Im Oktober erklärte der stellvertretende russische Justizminister Wsewolod Wukolow laut The Washington Post, dass die Zahl der Gefangenen in Russland auf einen historischen Tiefstand von 266.000 gesunken sei. Vor dem Krieg lag die Zahl der Gefangenen in Russland bei 420.000.

Diese Truppen weisen besonders hohe Opferzahlen auf, da sie häufig in gefährlichen Offensivmanövern eingesetzt werden, um besser ausgebildete Einheiten zu schützen, so der Beamte weiter. Russland hat so viele Häftlinge rekrutiert, dass es begonnen hat, einige seiner Gefängnisse zu schließen.

Berichten zufolge, die sich auf den ukrainischen Geheimdienst berufen, hat Russland eine weltweite Rekrutierungskampagne gestartet, um ausländische Söldner aus mindestens 21 Ländern anzuwerben, darunter mehrere Länder in Afrika. Reuters berichtete im vergangenen Jahr, dass die Söldnergruppe Wagner mehrere afrikanische Staatsbürger angeworben hat, um Sträflinge aus russischen Gefängnissen für ihre Streitkräfte in der Ukraine zu rekrutieren. Die Nachrichtenagentur verfolgte die Geschichte von drei Männern aus Tansania, Sambia und der Elfenbeinküste.

Nach Angaben von Jewgeni Primakow, dem Leiter von Rossotrudnichestvo, einer Organisation, die sich der Verbreitung von Informationen über Russland im Ausland widmet, gibt es derzeit 35.000 bis 37.000 afrikanische Studenten in Russland. (Quelle: Newsletter Businessinsider)