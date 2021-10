Sahraouis verärgert über Erdöldeal zwischen Marokko und Israel

Die sahrauischen Behörden sind nach der Unterzeichnung eines Ölabkommens zwischen dem Königreich Marokko und Israel sehr verärgert. Die Vereinbarung betrifft die Erschließung des atlantischen Blocks der Stadt Dakhla mit einer Fläche von fast 109.000 km².

Ein Abkommen über die Erschließung des atlantischen Blocks der Stadt Dakhla in der Westsahara, das zwischen dem israelischen Unternehmen Ratio Petroleum und dem marokkanischen Nationalen Amt für Kohlenwasserstoffe und Bergbau (ONHYM) unterzeichnet wurde, hat die sahrauische Behörde für Erdöl und Bergbau aus der Reserve gelockt. Letztere gab eine Erklärung ab, in der sie das Abkommen als „Wirtschaftsverbrechen“ verurteilte.

Dieses Abkommen stellt eine neue Etappe in der Reihe der von Marokko in den sahrauischen Gebieten begangenen Wirtschaftsverbrechen dar“, heißt es in einer Erklärung der sahrauischen Öl- und Bergbaubehörde, der zufolge diese Zusage, die eine israelische Ölgesellschaft Ende September von Marokko erhalten hat, „rechtlich unwirksam ist“.

Für die sahrauische Erdöl- und Bergbaubehörde „hat Marokko keine Souveränität über die Westsahara, wie der Internationale Gerichtshof in seinem Gutachten von 1975 bestätigte und der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 2016 und 2018 sowie kürzlich das Gericht der Europäischen Union am 29. September bekräftigte.

Ende September berichtete das israelische Online-Medium Energia News, dass das israelische Erdöl- und Erdgasexplorationsunternehmen Ratio Petroleum Partnership im Namen von Ratio Gibraltar vom Königreich Marokko die exklusiven Explorations- und Untersuchungsrechte für den atlantischen Block von Dakhla erhalten hat. Der Block, der sich über eine Fläche von fast 109 000 km² erstreckt, liegt entlang der Atlantikküste und reicht von der Küstenlinie bis zur Meeresfront. (Quelle: afrik.com)