Sexualisierte Gewalt im Kongo, Straflosigkeit und Rohstoffe: Kongo-Kampagne überreicht 11.815 Unterschriften an die Menschenrechtsbeauftragte

11.815 Menschen fordern: Vergewaltigung darf nicht länger Kriegswaffe sein: Vertreter:innen der Kongo-Kampagne haben am 22.06. 11.815 Unterschriften an Dr. Bärbel Kofler, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, überreicht. Gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege und dem Kampagnenbündnis aus 16 zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern die Unterstützer:innen der Kongo-Kampagne: Die Bundesregierung soll sich für eine konsequente strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen einsetzen und deutsche Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte in der Rohstoffgewinnung und deren Lieferketten verpflichten.

Beseitigung von Straflosigkeit – ein unerfüllter Auftrag

„Um sexualisierte Kriegsgewalt im Kongo zu beenden, ist mehr Engagement nötig. Die Unterschriftensammlung der Kongo-Kampagne verdeutlicht die Solidarität mit den Men- schen im Kongo und fordert uns auf, dringend unseren Einsatz für die Beseitigung der Straflosigkeit zu steigern – zum Beispiel Haushaltsmittel für den Kampf gegen Straflosig- keit oder Projekte zur Ausbildung von Fachkräften zur Stärkung des kongolesischen Justiz- apparats und Strafverfahren aufzulegen“, so Kofler.

Susan Pusunc-Meier, Koordinatorin der Kongo-Kampagne appelliert: „Politische Be- kenntnisse gibt es viele, es braucht konkrete Maßnahmen, damit die Überlebenden end- lich Gerechtigkeit erfahren! Mit den Unterschriften wollen wir der Menschenrechtsbeauf- tragten Rückenwind verschaffen für ihre Gespräche im Rahmen von Regierungsverhand- lungen mit dem Kongo, aber auch mit multilateralen Organisationen wie den UN.“

Lieferkettengesetz nicht ausreichend

Zum Thema faire Rohstoffe führt Pusunc-Meier weiter aus: „Das jüngst verabschiedete Lieferkettengesetz berücksichtigt weiterhin nicht die gravierenden Menschenrechtsver- letzungen am Beginn der Wertschöpfungskette, wie im Kongo. Das ist nicht akzeptabel. Wir werden weiterstreiten. Kongolesische Rohstoffe werden für Produkte unseres tägli- chen Lebens gebraucht, aber sie dürfen unter keinen Umständen auf Vergewaltigung, Kinderarbeit, Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufbauen. Stattdessen soll der Rohstoffreichtum des Kongos endlich der Bevölkerung zugutekommen.“

„Die Forderungen aus der Zivilgesellschaft und die Stimmen der Kongo-Kampagne unter- stützen mein Engagement im Auswärtigen Amt und gegenüber anderen Ministerien, das Thema der Menschenrechte in Rohstofflieferketten, die Umsetzung und Verbesserung des deutschen Lieferkettengesetzes sowie der EU-Konfliktmineralienverordnung voranzu- bringen, auch vor Ort im Kongo mit Unternehmen und Zivilgesellschaft“, sichert Kofler ihre Unterstützung zu.

Sexualisierte Gewalt im Kongo, Straflosigkeit und Rohstoffe

Seit über 25 Jahren herrschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo bewaffnete Konflikte. Sexualisierte Gewalt wird gezielt und oftmals straffrei als Kriegswaffe eingesetzt. Sexualisierte Kriegsgewalt hat nicht nur dramatische physische, psychische und soziale Fol- gen für die Überlebenden. Sie zerstört auch den sozialen Zusammenhalt von Familien und Gesellschaft. Ein Treiber für die Verbrechen an der Bevölkerung ist der Kampf um Roh- stoffe. Rohstoffe wie Coltan aus dem Ostkongo werden u.a. für die Produktion von Mobilte- lefonen und Kondensatoren verwendet – Produkte, die z.B. im Rahmen der Digitalisierung auch in Deutschland genutzt werden.

Über die Kongo-Kampagne

Die Kongo-Kampagne ist ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen mit einem gemeinsam angestrebten Zukunftsbild: Frauen und Kinder im Kongo sollen mit ihren Fami- lien ein selbstbestimmtes Leben in Frieden, ohne Angst, ohne Gewalt oder sexualisierte Ge- walt führen können. Als wichtige Schritte auf diesem Weg müssen die Kultur der Straflosig- keit durchbrochen und Menschenrechtsverletzungen als Verbrechen durch unabhängige Gerichte verfolgt werden. Darüber hinaus sehen wir die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union als Nutznießerinnen kongolesischer Konfliktrohstoffe in der Verant- wortung – und auch uns selbst als Verbraucher*innen –, für eine Wirtschaft einzustehen, die im Einklang mit den Menschenrechten steht. Dazu gehören das Recht auf Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Zugang zum Recht und Sicherheit der Person. Zur Achtung, För- derung und zum Schutz dieser Rechte hat sich die Weltgemeinschaft in verschiedenen Kon- ventionen verpflichtet und diese Verpflichtung immer wieder bekräftigt. Diese Verpflich- tung gilt allen Menschen gegenüber – auch den Frauen und Kindern im Kongo!

Die Kongo-Kampagne wird gefördert von Brot für die Welt, Difäm Weltweit, der Hauptab- teilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, dem Katholischen Fonds und Mission EineWelt. Weitere unterstützende Or- ganisationen und Gruppen sind die Evangelischen Frauen Baden, die Handy-Aktion Baden- Württemberg, die International Justice Mission Deutschland, der Landesfrauenrat Baden- Württemberg, Micha Deutschland, Ndwenga e.V., pax christi – Deutsche Sektion, Studifäm, Terre des Femmes und das Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche Weltweit.

Hintergrund Das Difäm – Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V.

Seit über 100 Jahren verbessert die Organisation für weltweite christliche Gesundheitsarbeit die Gesundheitsversorgung in wirtschaftlich armen Ländern, besonders für benachteiligte Menschen. Das Difäm ist Träger der Tropenklinik Paul-Lechler- Krankenhaus in Tübingen und der Akademie für Gesundheit in der Einen Welt.

Das Difäm ist für seine weltweite Gesundheitsarbeit auf Spenden angewiesen:

Spendenkonto

Evangelische Bank eG

IBAN: DE36 5206 0410 0000 4066 60

BIC: GENODEF1EK1

(Difäm)