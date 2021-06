Covid-19: Südafrika, Senegal, Ruanda und Nigeria sollen Impfstoffproduktionszentren bekommen

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie erwägen mehrere afrikanische Länder eine lokale Impfstoffproduktion. Während Nigeria und Senegal das Projekt voranzutreiben scheinen, haben Ruanda und Südafrika das Interesse der Africa CDC geweckt, Drehscheiben für die Impfstoffherstellung zu werden. Südafrika, Senegal, Ruanda und Nigeria sind im Gespräch als Drehscheiben für die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen in Afrika. Das gab die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala (Foto), während eines virtuellen Gipfels bekannt.

Sie sagte, Afrika solle durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und anderen technischen und finanziellen Partnern von der Unterstützung für die Schaffung von Produktionszentren für Impfstoffe gegen die Krankheit profitieren. Dies ist Teil der Förderung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen.

„Wir haben jetzt gesehen, dass eine übermäßige Zentralisierung der Produktionskapazitäten für Impfstoffe mit einem gerechten Zugang in einer Krisensituation nicht vereinbar ist“, betonte die WTO-Direktorin. Sie fügte hinzu, dass die Einrichtung regionaler Impfstoffproduktionszentren und die fortgesetzte externe Beschaffung „ein vielversprechenderer Weg ist, um sich auf eine zukünftige Gesundheitskrise vorzubereiten.

So konnten sich die 4 Länder dank dieser Initiative Ägypten und Algerien anschließen, die sich dem Prozess verpflichtet haben. Dieser Ansatz könnte den afrikanischen Ländern helfen, im Wettlauf um die Impfung aufzuholen. Nach Angaben der afrikanischen Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) haben nur 2,37 % der Bevölkerung die erste Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten. (WTO)