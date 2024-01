Sieger-Preisgeld des African Nations Cup um 40% erhöht

Der Sieger des Afrika-Cups (CAN), der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfindet, erhält eine Rekordprämie, wie der Afrikanische Fußballverband (CAF) am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Der Sieger der 34. Auflage des größten Sportereignisses auf afrikanischem Boden wird 7.000.000 USD erhalten.

Der Finalist des CAF TotalEnergies CAN Côte d’Ivoire 2023 erhält 4.000.000 USD. Jeder Halbfinalist erhält 2.500.000 USD und jeder der vier Viertelfinalisten 1.300.000 USD.

Der Präsident der CAF, Dr. Patrice Motsepe, erklärte: „Die CAF hat in den letzten zwei Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, indem sie die Preisgelder für die CAN und alle anderen wichtigen Wettbewerbe erhöht hat. Wir haben das Preisgeld für den CAN-Sieger auf 7.000.000 USD erhöht, was einer Steigerung von 40 % im Vergleich zur vorherigen CAN entspricht. Ich bin überzeugt, dass ein Teil dieses Betrags zur Entwicklung des Fußballs beitragen und allen Beteiligten des Fußballs zugutekommen wird, während er gleichzeitig unsere Mitgliedsverbände in ihrer Verwaltung unterstützt.“ (CAF, Text und Foto)