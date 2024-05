Foto: morrocco news

Die Spaltungen innerhalb des marokkanischen Militärs und der Sicherheitsdienste erreichen einen kritischen Punkt, während die Frage der Nachfolge von König Mohammed VI. das Land in Aufruhr versetzt. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen verschiedenen Fraktionen und eine Zunahme der internen Rebellion geben Anlass zur Sorge um die Stabilität des Königreichs.

Marokko wird von zunehmenden Spannungen zwischen den Sicherheitsdiensten und der Armee erschüttert. Diese Konfrontation, die laut MoroccoMail, das von einem „Palastbrand“ berichtet, immer sichtbarer wird, soll durch die Ungewissheit über die Nachfolge von König Mohammed VI. noch verschärft werden. Tatsächlich ist der Souverän aufgrund seiner Krankheit regelmäßig nicht verfügbar, ohne dass der Palast dies offiziell kommuniziert.

Es soll zu Zusammenstößen zwischen den privaten Wächtern von Mitgliedern der Königsfamilie gekommen sein, während sich bei den Sicherheitskräften Akte des Ungehorsams häufen sollen. Unterdessen zögert der König mit seiner Haltung zu Palästina und lässt eine neue Luxusresidenz im Ausland bauen, was Kritik an den Prioritäten der Monarchie hervorruft.

Laut MoroccoMail sollen die Spannungen zwischen der Privatgarde von Moulay Rachid und der von Kronprinz Moulay Hassan zunehmen. Auch die Armee und die Sicherheitsdienste sollen von derselben Rivalität durchzogen sein. Ziel ist es, sich für die Zeit nach Mohammed VI. zu positionieren.

Die Situation in Palästina könnte Marokko explodieren lassen

Parallel dazu breiten sich Rebellion und Ungehorsam unter den Sicherheitskräften aus, die sich weigern, die Demonstrationen des Volkes zur Unterstützung Palästinas zu unterdrücken. Während die marokkanische Jugend in die Arbeitslosigkeit abrutscht, wird die Situation durch die Verbindungen des Regimes zu Israel noch verschärft. Im Kontext des Leidens des palästinensischen Volkes sind die Positionen des Königs im Vergleich zu denen seines algerischen Nachbarn sehr weit zurückgegangen.

Die jüngste Meuterei in einer Militärkaserne in Rabat führte zu Notstandsmaßnahmen und zur strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen der Meuterei. Angeblich schließen sich immer mehr Polizeibeamte der „Bewegung der Freien Offiziere“ an, was eine weit verbreitete Unzufriedenheit widerspiegelt. Die Bewegung wurde 2002 gegründet, um gegen die Veruntreuung von Geldern durch marokkanische Generäle in der Sahara zu protestieren. Sie soll vor kurzem wieder aktiv geworden sein.

König Mohammed VI. scheint sich derweil nicht bewusst zu sein, dass sein Land von wachsenden Spannungen sowie von Fragen der Regierungsführung und der Verteilung der Ressourcen des Landes geprägt ist. (Quelle: afrik.com)