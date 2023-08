Staatsstreich in Gabun: Ali Bongo bittet um Hilfe (Video)

Nachdem die Verteidigungskräfte in Gabun die Macht übernommen und den gestürzten Präsidenten Ali Bongo unter Hausarrest stellten, wandte sich dieser in einem kurzen Video mit einem Hilfegesuch an die internationale Gemeinschaft.

„Ich bin Ali Bongo Ondimba, Präsident von Gabun“, erklärt er. Der Mann, der im Zusammenhang mit seinem Schlaganfall seinerzeit angekündigt hatte, dass die erste Sprache, in der er sich ausdrücken könne, wenn er wieder bei Bewusstsein sei, Englisch sei, äußert sich hier ebenfalls auf Englisch.

Mit einem besorgten und verlorenen Gesichtsausdruck sendet er eine Botschaft an die internationale Gemeinschaft, „Lärm zu machen“, da er verhaftet wurde. „Ich stehe unter Hausarrest. Mein Sohn ist irgendwo, ich weiß nicht wo, und meine Frau ist irgendwo anders. Ich bin im Hausarrest, ich weiß nicht, was los ist“, sagte Ali Bongo. Bei dem 64-Jährigen sind die Folgen seines Schlaganfalls ersichtlich, und er wirkt geschwächt.

In einem Interview mit der Zeitung Le Monde erklärte der Oberbefehlshaber der Republikanischen Garde (GR), deren Mitglieder seit dem Putsch im Mittelpunkt stehen, dass Ali Bongo angesichts des Schlaganfalls „nicht das Recht“ habe, eine dritte Amtszeit anzustreben.

Während sich die Öffentlichkeit nach dem Schicksal von Ali Bongo erkundigt, versicherte Brice Oligui Nguéma: „Er ist ein gabunisches Staatsoberhaupt. Er wird in den Ruhestand versetzt und genießt alle seine Rechte. Er ist ein normaler Gabuner, wie jeder andere auch“. Als Anführer des eingesetzten Übergangskomitees vorgestellt, bekräftigt, dass er „im Moment nichts plant“. Die Debatte über das weitere Vorgehen werde er voraussichtlich mit allen Generälen bei einem Treffen führen. „Es wird darum gehen, einen Konsens zu finden. Jeder wird seine Ideen einbringen und die besten werden ausgewählt, ebenso wie der Name desjenigen, der den Übergang leiten wird“, kommentierte er.