Gabun: Das CTRI verspricht „einen reibungslosen und beispielhaften Übergang“.

Die Sicherheits- und Verteidigungskräfte, die am 30. August, die Macht übernommen haben, befinden sich derzeit in einer Klausur, um „Stabilität und Wohlstand“ im Land zu gewährleisten. Ziel ist es, einen Konsens zu finden, der zu einem „reibungslosen und beispielhaften Übergang“ führen soll.

In Gabun wollen die Sicherheits- und Verteidigungskräfte alles richtig machen. Wenige Stunden nach ihrer Machtübernahme eröffneten sie vor wenigen Augenblicken „eine entscheidende Debatte“ über die Führung des Übergangs, dessen Umrisse nach wie vor unklar sind. In einem Post auf X (ehemals Twitter) kündigte General Brice Clotaire Oligui Nguema eine Konklave an, das alle Generäle des Landes zusammenführen sollte.

Das Treffen „zielt darauf ab, einen soliden Konsens zu finden“, um „Stabilität und Wohlstand“ in Gabun zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, will das Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen (CTRI) im Laufe des Treffens jedem Teilnehmer die Möglichkeit geben, seine Ideen zur künftigen Führung des Landes zu äußern. Nur die „bemerkenswertesten“ Ideen würden berücksichtigt, so der Chef der Republikanischen Garde, der sich nach eigenen Angaben „einen reibungslosen und beispielhaften Übergang“ wünscht.

Das Treffen wird als Startschuss für eine neue Ära des Fortschritts und der Einheit in Gabun gewertet und soll den Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, die Person zu wählen, die die Übergangszeit leiten soll.