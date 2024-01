Münster, 13.1.2024: Migration und ihre Ursachen in Togo. Vortrag und Gespräch mit Razakou Aboubakari. Ort: Overbergkolleg, Fliednerstraße 25, 48149 Münster. Mehr dazu HIER.

Berlin, 18.01.24, 20h00: AFRIKAMERA präsentiert den Film „Finye – Die Zeit des Windes“ (Mali). Ort: Sinema Transtopia, Lindower Str. 20/22, Haus C, 13347 Berlin Tickets: 7 €. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 07.02.2024, 19h00: Revolution und Selbstorganisierung in Kriegszeiten - Aktuelle feministische Politik im Sudan. Mit Sara Abbas, Muzna Alhaj und Muzan Alneel. Veranstaltungsort: medico-Haus, Lindleystraße 15, 60314 Frankfurt. Mehr dazu HIER.