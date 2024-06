Südafrika: ANC hat mit Koalitionsverhandlungen begonnen

Trotz des schlechten Wahlergebnisses und des Verlusts der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung bleibt der Afrikanische Nationalkongress (ANC) die größte politische Partei in Südafrika. Die Wahl des nächsten Präsidenten dürfte aus ihren Reihen kommen, sofern ein Koalitionspartner gefunden wird. Eine Arbeitsgruppe soll diese Woche zusammentreten und anschließend ihre Szenarien den Mitgliedern ihres nationalen Exekutivkomitees zur Verfügung stellen. „Wir sind sehr geeint“, reagierte der ANC, als Gerüchte über eine interne Spaltung aufkamen, berichtet RFI.

In Südafrika haben die Verhandlungen zwischen den Parteien hinter verschlossenen Türen bereits begonnen. In etwa zwei Wochen soll die Nationalversammlung zusammentreten, um das nächste Staatsoberhaupt zu bestimmen. In der Zwischenzeit sollen sich die wichtigsten ANC-Führer im Laufe der Woche im Luthuli House, dem Hauptsitz der Partei in Johannesburg, treffen. Unter ihnen befinden sich der Parteivorsitzende Cyril Ramaphosa (Foto) sowie seine Nummer zwei.

Da die Partei bei den allgemeinen Wahlen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hat, müssen die Gespräche über mögliche Bündnisse mit der Opposition geführt werden. Trotz des massiven Wählerverlusts bleibt der Afrikanische Nationalkongress die größte politische Partei Südafrikas mit den meisten Sitzen im Parlament, und die Wahl des nächsten Präsidenten bleibt weitgehend in ihrer Hand. Im Übrigen bewirbt sich Staatschef Cyril Ramaphosa um eine zweite Amtszeit.

Nachdem er am Sonntag die offiziellen Ergebnisse verkündet und eine von den Südafrikanern sehr geschätzte Rede der Eintracht gehalten hat, wird Präsident Ramaphosa nun in sein Kostüm als Parteichef schlüpfen. Es wird erwartet, dass er nach Abschluss der Verhandlungen eine Rede halten wird, um den sechs Millionen Wählern des ANC zu danken. Aber wird Ramaphosa auch die Namen künftiger Koalitionspartner bekanntgeben? Denn es war der gesamte ANC-Stab, der zusammenkam, um die Vorschläge zu prüfen, die ihm von einer Arbeitsgruppe unterbreitet worden waren. Der Exekutivausschuss ist kein homogener Block, sondern besteht aus 87 Mitgliedern mit unterschiedlichen Vorstellungen.

Welche Ansätze für eine Koalition?

Eine Annäherung an die Demokratische Allianz (DA), die größte Oppositionspartei, würde nach Ansicht von Wissenschaftlern die Stabilität des Landes, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, gewährleisten. Diese Lösung bleibt jedoch unwahrscheinlich, da sie zu riskant ist. Es würde denjenigen Stimmen Argumente liefern, die dem ANC vorwerfen, zu sehr der überwiegend weißen Geschäftswelt zugeneigt zu sein.

Besteht die Lösung darin, Unterstützung auf der Linken zu suchen? Zum Beispiel bei den Kämpfern für wirtschaftliche Freiheit, der linksradikalen Partei des viertplatzierten Julius Malema, die bereits angedeutet hat, dass sie bereit ist, mit dem ANC zusammenzuarbeiten. Oder mit MK, der neuen populistischen Partei von Jacob Zuma, die drittplatziert ist, aber vor jeglichen Gesprächen den Rücktritt von Cyril Ramaphosa fordert. „Wir haben Vorbehalte gegenüber der MK“, sagte der Generalsekretär der Partei, Fikile Mbalula, „aber wir sprechen mit jedem. Jeder spricht mit jedem“.

Die Entscheidung der hohen ANC-Führung muss anschließend von einem breiteren Exekutivausschuss bestätigt werden. Das vereinigte Komitee hat bereits angedeutet, dass es nicht die Absicht hat, sich von seinem Führer Cyril Ramaphosa, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, zu trennen.