Südafrika klagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des „Völkermords“ in Gaza an

Während der Krieg in Gaza bereits den 83. Tag erreicht und mehr als 21.000 Menschen getötet hat, leitet Südafrika ein neues Verfahren gegen Israel ein: Pretoria hat beim Internationalen Gerichtshof (IGH), dem UN-Organ, das über Streitigkeiten zwischen Staaten urteilt, einen Antrag gestellt, um den seiner Meinung nach „völkermörderischen“ Charakter der israelischen Invasion in Gaza anzuprangern. Seit Beginn des Konflikts steht die Regenbogennation an der Spitze der offenen Kritik an Israel und hatte eine erste Anfrage an den Internationalen Strafgerichtshof gestellt, berichtet RFI.

In seinem Antrag an den IGH behauptet Südafrika, dass Israel „Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begangen hat, begeht und weiterhin zu begehen droht“. Es prangert „Massaker“ und die Absicht an, dieses Volk zu „zerstören“.

Starke Worte, die die Regenbogennation nicht zum ersten Mal verwendet: Vor einem Monat hatte die Regierung Israel bereits Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza vorgeworfen, alle Diplomaten aus Tel Aviv zurückgerufen und zusammen mit vier anderen Ländern die Einleitung einer Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gefordert. Israel hatte daraufhin geantwortet, indem es seinerseits den Rückruf seines Botschafters in Südafrika ankündigte.

Südafrikas Unterstützung für die palästinensische Sache ist nicht erst seit diesem Krieg, der seit fast drei Monaten tobt, bekannt: Sie liegt in der DNA der internationalen Politik des ANC, der seit 30 Jahren regierenden Befreiungspartei, die sie oft mit ihrem eigenen Kampf gegen die Apartheid vergleicht.

In einer Erklärung erklärte die Regierung, dass sie weiterhin „einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und die Wiederaufnahme von Gesprächen“ fordere, um „die Gewalt zu beenden“, wie sie es ausdrückte, „die aus der kriegerischen Besetzung Palästinas resultiert“.

Israels „Handlungen und Unterlassungen haben einen völkermörderischen Charakter“

In seiner 84-seitigen Klage behauptet Pretoria, dass „Israels Handlungen und Unterlassungen völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht […] einhergehen, die Palästinenser in Gaza als Teil der größeren nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser zu zerstören“, betonte der in Den Haag ansässige IGH in einer Erklärung, in der er die Einreichung einer Klage durch Pretoria ankündigte.

Diese „Handlungen und Unterlassungen“ umfassen laut Südafrika „die Tötung von Palästinensern in Gaza, ihnen schweren körperlichen und geistigen Schaden und Lebensbedingungen zuzufügen, die zu ihrer körperlichen Zerstörung führen können“. „Diese Taten sind alle Israel zuzuschreiben, das es nicht geschafft hat, den Völkermord zu verhindern, und einen Völkermord begeht, der eindeutig gegen die Völkermordkonvention verstößt“, heißt es weiter. „Der israelische Staat, einschließlich der höchsten Ebenen des israelischen Präsidenten, des Premierministers und des Verteidigungsministers, bringt eine völkermörderische Absicht zum Ausdruck“, heißt es weiter.

Israel weist die Anschuldigungen „mit Abscheu“ zurück

Die Regierung von Benjamin Netanjahu wies die Vorwürfe umgehend „mit Abscheu“ zurück. „Israel weist die von Südafrika verbreitete Verleumdung […] und seine Anrufung des Internationalen Gerichtshofs mit Abscheu zurück“, reagierte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, auf dem sozialen Netzwerk X (früher Twitter).

Seit fast fünf Jahren hat Pretoria keine Botschaft mehr in Tel Aviv, sondern lediglich ein Verbindungsbüro, da es schon immer angespannte Beziehungen zum jüdischen Staat hatte. Eine Position, die im März bestätigt wurde, lange vor dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas.

Der IStGH hatte bereits 2021 eine Untersuchung zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in den Palästinensischen Gebieten eingeleitet, darunter auch zu mutmaßlichen Verbrechen, die von den israelischen Streitkräften, der Hamas und anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen begangen wurden.

In seiner Stellungnahme verurteilt Südafrika den Angriff der Hamas vom 7. Oktober im Süden Israels, bei dem fast 1200 Menschen getötet wurden, fügt jedoch hinzu, dass es keine Rechtfertigung für völkermörderische Handlungen gibt, berichtet die RFI-Korrespondentin in Den Haag, Stephanie Maupas.

In Südafrikas Antrag vor dem IGH kann „Vorsatz“ „aus der Art und Durchführung der israelischen Militäroperation in Gaza abgeleitet werden, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Israel den belagerten und eingeschlossenen Menschen des palästinensischen Volkes keine wesentlichen Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente, Treibstoff, Unterkünfte und andere humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt oder zugesichert hat, was sie an den Rand des Verhungerns getrieben hat“.

Südafrika erklärte in seiner Klageschrift, dass es sich an das Gericht gewandt habe, um „Israels Verantwortung für Verstöße gegen die Völkermordkonvention festzustellen“, aber auch um „den Palästinensern dringend notwendigen und möglichst umfassenden Schutz zu gewähren“.

Das Verfahren wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Pretoria fordert das Gericht jedoch auf, dringende Maßnahmen zum „Schutz des palästinensischen Volkes in Gaza“ zu ergreifen und Israel aufzufordern, „alle militärischen Angriffe sofort einzustellen“. Südafrika fordert Israel außerdem auf, auf Zwangsumsiedlungen innerhalb des Gazastreifens zu verzichten oder humanitäre Hilfe durchzulassen. Antwort der Richter in den nächsten Wochen.