Südafrika: Mann versucht, abgetrennten Penis in Einkaufszentrum zu verkaufen

Ein 32-jähriger Mann steht vor einem Gericht in der Provinz Ostkap, wo ihm der unerlaubte Besitz von menschlichem Gewebe – dem Penis eines Mannes – vorgeworfen wird.

Der Polizeisprecher W/O Majola Nkohli sagte, der Mann sei von Bürgern festgenommen worden, nachdem sie ihn am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in Butterworth im Besitz eines männlichen Körperteils angetroffen hatten. Es wird angenommen, dass er auf der Suche nach einem Käufer war. „Vorläufige Untersuchungen haben ergeben, dass einem 68-jährigen Mann im Bezirk OR Tambo ein Geschlechtsteil entfernt (abgeschnitten) wurde“, sagte Nkohli.

Das Opfer befindet sich im Krankenhaus.

Der Verdächtige erschien am Montag vor Gericht, aber der Fall soll nach Mthatha verlegt werden, wo er sich voraussichtlich wegen versuchten Mordes verantworten muss, sagte Nkohli.

Der Polizeipräsident der Provinz, Generalleutnant Nomthetheleli Mene, lobte die Gemeinde für die Verhaftung des Verdächtigen. „Dies ist eine verabscheuungswürdige und grausame Tat. Die Taten des Verdächtigen sind unmenschlich, und die Gerechtigkeit muss ihren Lauf nehmen“, sagte Mene. (Quelle: timeslive)