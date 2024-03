Südafrika will Doppelstaatler, die an der Seite der israelischen Armee kämpfen, nach Heimkehr verhaften

Die südafrikanische Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Naledi Pandor (Foto), kündigte an, dass Doppelstaatler, die sich nachweislich der israelischen Armee angeschlossen haben, bei ihrer Rückkehr ins Land festgenommen werden. Sie äußerte sich am Mittwoch während seiner Teilnahme an einer Solidaritätsveranstaltung mit den Palästinensern, die von der Regierungspartei African National Congress (ANC) organisiert wurde, wie die Tageszeitung Times of Israel berichtete.

“Ich habe eine Erklärung veröffentlicht, in der ich diejenigen warne, die Südafrikaner sind und an der Seite oder in den Reihen der israelischen Verteidigungskräfte kämpfen. Wir sind bereit. Wenn ihr nach Hause kommt, werden wir euch verhaften“, bekräftigte Naledi Pandor.

Die südafrikanische Diplomatie hatte in einer ersten Warnung, die im Dezember 2023 herausgegeben wurde, angekündigt, dass eingebürgerte Bürger Gefahr laufen, ihre südafrikanische Staatsangehörigkeit zu verlieren, wenn sie sich an einem Krieg beteiligen, den das Land “nicht unterstützt oder mit dem es nicht einverstanden ist“. (Quelle: TRT français)