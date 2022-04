Togos Ex-Premierminister Gilbert Houngbo erster Afrikaner an der Spitze der Internationalen Arbeitsorganisation

Der ehemalige Premierminister von Togo, Gilbert Houngbo, wurde am 26. März zum Vorsitzenden der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gewählt und ist damit der erste Afrikaner, der die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen leitet. „Sie haben Geschichte geschrieben“, erklärte er. Seine Kandidatur wurde von der Afrikanischen Union und den Arbeitnehmervertretern unterstützt.

Das Ergebnis der Abstimmung „ist von starker Symbolik“ und „diese Wahl (…) entspricht den Bestrebungen eines jungen Afrikaners, dessen bescheidene Ausbildung sich in ein lebenslanges Streben nach sozialer Gerechtigkeit verwandelt hat“, betonte der neue Generalsekretär.

Der aus einem ländlichen Präfekturbezirk in Togo stammende Mann hat den Großteil seiner Karriere in internationalen Organisationen verbracht, wo er als erfahrener hoher Beamter gilt.

Er wird sein Amt Anfang Oktober als Nachfolger des ehemaligen britischen Gewerkschafters Guy Ryder antreten, der seit zehn Jahren im Amt ist und die Grenze von zwei Amtszeiten erreicht hat.

Seit 2017 leitet Houngbo den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD). Er arbeitete auch für Price Waterhouse in Kanada und war stellvertretender Direktor (2013-2017) der ILO, der für die Feldoperationen zuständig war.

Seine Wahl stellt einen Wendepunkt in der Geschichte der ILO dar, da diese nach dem Ersten Weltkrieg 1919 gegründete Organisation – mit Ausnahme eines Chilenen – stets von Europäern und Nordamerikanern geleitet wurde.

Damit wird die ILO – nach der Weltgesundheitsorganisation und der Welthandelsorganisation – die dritte große Organisation in Genf sein, die von einem Afrikaner geleitet wird. „Aber ich fühle mich eher als gewählter Generalsekretär für die Welt, nicht nur für Afrika, und meine Vision ist international“, sagte Houngbo.

„Wunderbare Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch an meinen lieben Bruder Gilbert Houngbo“, begrüßte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala, die als erste Frau und erste Afrikanerin seit einem Jahr an der Spitze der Organisation steht.

Der nächste ILO-Chef wird die schwere Aufgabe haben, die Normen der 100 Jahre alten Organisation an einen Arbeitsmarkt anzupassen, der sich durch die neuen Technologien rasant verändert. Dies gilt umso mehr, als die Covid-19-Pandemie den Technologien der Telearbeit einen Schub verliehen hat.

„Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase, in der die soziale Agenda in allen Ländern an Bedeutung gewinnen wird“, sagte der Neugewählte und versicherte, dass es wichtig sei, auf die sozioökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie zu reagieren und dass „jeder Haushalt über ein Mindestmaß an sozialem Schutz“ verfügen müsse. (republicoftogo.com)