Tunesien: Oppositionsführer Rached Ghannouchi in seinem Haus verhaftet

Der Vorsitzende der islamischen Ennahdha-Bewegung und einer der bedeutendsten Kritiker des Präsidenten Kais Saied wurde am Montag, den 17. April 2023, aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft beim Justizzentrum zur Bekämpfung des Terrorismus festgenommen, wie diverse tunesische Quellen berichten.

Er werde weiterhin für die Ermittlungen in einem Fall von „provokativen Äußerungen“ zur Verfügung stehen, heißt es.

Die Sicherheitseinheit, die Rached Ghannouchi festgenommen hatte, durchsuchte sein Haus und beschlagnahmte alles, was den Ermittlungen dienen könnte.

In einer am Abend veröffentlichten Erklärung forderte die Ennahdha-Bewegung die sofortige Freilassung ihres Vorsitzenden, der festgenommen und „an einen unbekannten Ort“ gebracht worden war. Die Partei prangerte eine schwere Eskalation an und rief dazu auf, alle gegen politische Gegner eingeleiteten Verfolgungen einzustellen.