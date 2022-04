Über eine Million afrikanische Kinder dank des ersten Malaria-Impfstoffs geschützt

Anlässlich des Welt-Malaria-Tages am 25. April ruft die WHO zu weiteren Innovationen auf, um Leben zu retten. Über eine Million Kinder in Ghana, Kenia und Malawi haben im Rahmen eines von der WHO koordinierten Pilotprogramms eine oder mehrere Dosen des weltweit ersten Malariaimpfstoffs erhalten. Die Malaria-Impfstoff-Pilotprojekte, die im April 2019 erstmals von der Regierung Malawis gestartet wurden, haben gezeigt, dass der Malaria-Impfstoff RTS,S/AS01 (RTS,S) sicher ist, verabreicht werden kann und schwere und tödliche Malariafälle erheblich reduziert.

Diese Ergebnisse ebneten den Weg für die historische Empfehlung der WHO vom Oktober 2021 über den verstärkten Einsatz von RTS,S bei Kindern, die in Gebieten mit mäßiger bis starker Übertragung leben. Die WHO schätzt, dass der Impfstoff, wenn er in großem Umfang eingesetzt würde, jedes Jahr das Leben von 40.000 bis 80.000 zusätzlichen afrikanischen Kindern retten könnte.

Die Gavi Alliance hat über 155 Millionen US-Dollar (USD) gesammelt, um die Einführung des Malariaimpfstoffs in den für die Unterstützung der Gavi Alliance qualifizierten Ländern in Subsahara-Afrika zu unterstützen und die Beschaffung und Verteilung des Malariaimpfstoffs in diesen Ländern zu fördern. Die WHO-Richtlinien können von Ländern konsultiert werden, die erwägen, RTS,S als zusätzliches Instrument zur Senkung der Malariafälle und der malariabedingten Todesfälle bei Kindern einzusetzen.

„Zu Beginn meiner Karriere als Malariaforscher träumte ich von dem Tag, an dem wir einen wirksamen Impfstoff gegen diese Krankheit mit ihren schrecklichen Folgen haben würden“, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. „Dieser Impfstoff ist nicht nur ein wissenschaftlicher Durchbruch; er verändert das Leben von Familien auf beiden Seiten des afrikanischen Kontinents und zeigt die Kraft von Wissenschaft und Innovation für die Gesundheit. Trotzdem müssen dringend mehr und bessere Werkzeuge entwickelt werden, um Leben zu retten und das Ziel einer malariafreien Welt zu erreichen.“

Neue Initiativen in Aussicht

RTS,S ist ein Impfstoff der ersten Generation, der in Zukunft durch andere Impfstoffe mit gleicher oder höherer Wirksamkeit ergänzt werden könnte. Die WHO begrüßt die Fortschritte bei der Entwicklung von R21/Matrix-M und anderen Malaria-Impfstoffkandidaten, die sich in den ersten Phasen der klinischen Entwicklung befinden. Der Erfolg der klinischen Studien zu diesen Impfstoffen wird für die Bestimmung der Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile dieser Impfstoffe von großer Bedeutung sein. Die WHO begrüßt außerdem die Ankündigung von BioNTech, dem Hersteller des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs gegen COVID-19, einen Malaria-Impfstoff mit Hilfe der mRNA-Technologie entwickeln zu wollen.

Im Bereich der Vektorbekämpfung wurden der WHO eine Reihe neuer Instrumente und Technologien (in englischer Sprache) zur Prüfung vorgelegt. Sollten sie sich bei der Bekämpfung der Krankheit als wirksam erweisen, würde die WHO neue Empfehlungen aussprechen oder bestehende Empfehlungen abändern, um ihre Verbreitung zu unterstützen. Zu diesen Instrumenten und Technologien gehören neuartige, mit Insektiziden imprägnierte Moskitonetze, weltraumgestützte Mückensprays, Gentechnik und süße Köder, die Anopheles-Mücken anlocken und töten sollen.

Darüber hinaus sind neue Medikamente in Vorbereitung. Die WHO begrüßt die kürzlich von der Australian Therapeutic Goods Administration erteilte Zulassung für dispersible Tafenoquin-Einzeldosistabletten zur Prävention von P. vivax-Malaria bei Kindern. Die US-amerikanische Federal Drug Administration und Arzneimittelbehörden anderer Länder – darunter Brasilien, Peru und Thailand – haben darüber hinaus die Verwendung von Tafenoquin bei Erwachsenen genehmigt. Tafenoquin als Einzeldosis dürfte die Therapietreue des Patienten fördern. Der derzeitige Pflegestandard besteht in einer 7- oder 14-tägigen medikamentösen Behandlung.

Mehrere weitere Malariamedikamente mit neuen Wirkmechanismen zur Behandlung von unkomplizierter und schwerer Malaria befinden sich in der Konzeptionsphase. Die Kombination aus Ganaplazid und Lumefantrin, die sich derzeit in der klinischen Prüfung der Phase II befindet, ist die erste artemisininfreie Kombinationstherapie und könnte dazu beitragen, die Bekämpfung der in Afrika erst seit kurzem auftretenden arzneimittelresistenten Malaria voranzutreiben.

Neben der Arzneimittelresistenz hat die WHO auf weitere dringende Bedrohungen (auf Englisch) bei der Malariabekämpfung hingewiesen, wie die Resistenz der Mücken gegen Insektizide, ein invasiver Malariavektor, der in städtischen und ländlichen Gebieten gedeiht, und das Auftreten und die Ausbreitung mutierter P. falciparum-Parasiten (auf Englisch), die die Wirksamkeit von Schnelldiagnosetests beeinträchtigen. Um diese Bedrohungen einzudämmen, wird es von entscheidender Bedeutung sein, innovative Strategien und Instrumente zu entwickeln und die bereits verfügbaren Instrumente strategischer einzusetzen.

Zusätzliche Investitionen sind erforderlich

Laut dem Welt-Malaria-Bericht 2021 haben sich die weltweiten Fortschritte bei der Verringerung der Malariafälle und der malariabedingten Todesfälle in den letzten Jahren verlangsamt oder stagniert, insbesondere in den am stärksten betroffenen Ländern. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Innovationen in der Forschung und Entwicklung neuer Instrumente, damit die Welt die in der WHO-Strategie zur Bekämpfung von Malaria festgelegten Ziele für 2030 erreichen kann.

Im Jahr 2020 beliefen sich die für malariabezogene Forschung und Entwicklung bereitgestellten Mittel auf etwas mehr als 619 Millionen US-Dollar (USD). Im Zeitraum 2021-2030 werden durchschnittliche jährliche Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 851 Mio. USD erforderlich sein.

Um die globalen Ziele zur Malariabekämpfung zu erreichen, bedarf es auch einer innovativen Denkweise bei der Verbreitung der derzeit verfügbaren Instrumente. Im Rahmen des 2018 von der WHO und der End-Malaria-Partnerschaft RBM ins Leben gerufenen Ansatzes „From High Load to High Impact: A Targeted Malaria Riposte“ sammeln und analysieren die am stärksten von Malaria betroffenen Länder Malaria-Daten, um die geografische Ausbreitung der Krankheit besser zu verstehen.

Anstatt überall die gleiche Strategie zur Malariabekämpfung anzuwenden, beschäftigen sie sich mit den potenziellen Auswirkungen, die die Einführung von Maßnahmenpaketen haben könnte, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind und angesichts der lokalen Daten und der lokalen Krankheitssituation formuliert werden. Diese Analysen werden die Länder in die Lage versetzen, die verfügbaren Mittel effektiver, effizienter und gerechter einzusetzen. (WHO, Foto: David Mark auf Pixabay)